Jornalista consegue medida protetiva contra mascote após sofrer assédio

A jornalista esportiva Gisele Kümpel conseguiu uma medida protetiva na Justiça contra mascote do Inter após acusá-lo de assédio; saiba mais!

A jornalista esportiva Gisele Kümpel conseguiu uma medida protetiva contra o mascote do time Inter após sofrer assédio do homem por trás da fantasia. No último domingo, 3, a Justiça do Rio Grande do Sul concedeu a medida à comunicadora, que denunciou o indivíduo que se veste de 'Saci' por importunação sexual durante o clássico entre o time e o Grêmio.

A denúncia aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando a repórter foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência logo após a partida. Com isso, o mascote não poderá chegar perto de Gisele quando ela estiver trabalhando em um jogo do clube de Porto Alegre.

A medida deixa a repórter mais segura com seu trabalho, já que ela deverá comparecer ao estádio Beira-Rio para trabalhar em outras partidas. Caso o homem descumpra as medidas protetivas, ele poderá ser preso.

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR — Gi Kümpel (@Gikumpel) February 26, 2024

O relato da repórter sobre o assédio

Nos stories de seu Instagram oficial, Gisele Kümpel compartilhou um vídeo gravado logo após ela registrar o boletim de ocorrência contra o intérprete do Saci. No registro, ela relatou que o mascote lhe agarrou e tentou forçar um beijo logo após o terceiro gol do Internacional, ocorrido nos acréscimos da partida.

A importunação, no entanto, começou muito antes. Segundo a repórter, o mascote começou a incomodá-la logo no começo do segundo tempo do jogo. No vídeo, ela ainda avisou que pediu a medida protetiva assim que registrou o B.O, visando suas futuras visitas ao estádio Beira-Rio em outros jogos.

"Ao invés dele comemorar com a torcida dele, ele resolveu vir me abraçar e me dar um beijo, como se meu corpo estivesse ali a algum tipo de exposição. Ou como se ele pudesse fazer isso sem a minha permissão. Tá registrado a minha ocorrência, vai ter representação e vai ter distanciamento", contou a jornalista em seu relato.