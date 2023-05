Jornalista Christiane Pelajo aconselha seguidores após reatar casamento; saiba quais são!

Repórter Christiane Pelajo retomou relacionamento de 9 anos com Fernando Sita após passar três anos separada

A jornalista Christiane Pelajo (52) decidiu ajudar seus seguidores a terem um relacionamento feliz como o dela. Nas redes sociais, ela deu três conselhos para um casamento de sucesso.

Ela e o marido Fernando Sita reataram a união três anos após se separarem e estão firmes e fortes. No Instagram da ex-global, tem várias fotos de viagens e encontros especiais do casal.

"Como vocês sabem, reatei meu casamento recentemente e tenho refletido muito sobre esse tema. Uma das coisas que me ajudaram a resolver, depois de muitas conversas, foi utilizar a técnica da Comunicação Não-Violenta", começou a introduzir o assunto.

"Eu vou compartilhar algumas estratégias com vocês porque elas servem não só para relacionamentos íntimos, mas também em ambientes profissionais", disse.

"1- Não suponha nada! Reforce a pergunta quando não tiver entendido ou estiver com dúvidas. 2- Não generalize. Foque no objetivo da conversa e tenha cuidado com palavras como "nunca" ou "sempre. 3- Não interrompa! Escute ativamente e espere sua vez de falar. Com esses conselhos, já dá para começar a treinar!", escreveu na selfie do casal.

Durante um podcast, a repórter falou como retomou o relacionamento de 9 anos: "Quando a gente voltou a se falar, depois de três anos separados, chamei o Fernando para ir lá em casa e ele aceitou. Antes de ele chegar, eu estava arrumando as coisas em casa, escolhendo servir o que ele gostava, começou a me dar borboletas no estômago”.

"Voltaram as borboletas no estômago. Aí pensei: 'tem coisa aí que eu tinha botado embaixo do tapete'. Coisa de alma mesmo. Nunca deixei de amá-lo nesse tempo que ficamos separados”, constatou.

