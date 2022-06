Jorge Aragão é internado no Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia

Jorge Aragão passará por procedimento cirúrgico contra problema de saúde que descobriu em 2020

O cantor Jorge Aragão (72) está internado em um hospital no Rio de Janeiro para passar por uma cirurgia. De acordo com a equipe dele, o artista vai realizar uma cirurgia contra um problema na vesícula.

Ele lida com o problema desde 2020, mas o procedimento não aconteceu por causa da pandemia de Covid-19. Agora, ele vai realizar a cirurgia.

“O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que o artista deu entrada no Copa D'Or, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 8. Aos 72 anos, Aragão tranquiliza os seus fãs, afirmando que está bem e que sua ida ao hospital se trata de um problema na vesícula, que já o incomodava desde 2020, mas não pode ser tratado cirurgicamente devido a Covid-19. Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado”, informaram.