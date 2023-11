Jonathan Jensen: quem é ex-namorado de Gustavo Rocha vítima de crime brutal

Saiba quem é ex-namorado de Gustavo Rocha vítima de crime brutal em Balneário Camboriú; veja

A morte do influenciador Jonathan Jensen está gerando grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira, 17. É que muitos lembram do empresário quando ele viveu um namoro com o influenciador Gustavo Rocha.

De acordo com informações do 'g1', o rapaz foi encontrado morto dentro de uma casa em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. O principal suspeito de cometer o crime é um sócio do rapaz, que foi preso ao tentar fugir em um carro de luxo que seria da vítima.

Quem é Jonathan Jensen?

Jonathan Jensen é sueco de origem, mas morava no Brasil. Ele investia em sua carreira como empresário e tinha negócios com outro sueco, que inclusive é o principal suspeito de ter cometido o crime. O rapaz também é especialista em marketing e atuava como consultor.

Quando assumiu o namoro com Gustavo Rocha, os dois apareceram em um vídeo bem sensual no qual trocaram beijos quentes, gravação que gerou muita repercussão na época. O empresário foi o primeiro namorado assumido pelo influenciador, que é irmão do também famoso Túlio Rocha.

"Eu sou uma pessoa independente desde os meus 17 anos. E nesses 6 anos que eu estou na internet eu sempre fui questionado sobre uma coisa que talvez as pessoas não devessem ser questionadas, porque devia ser uma coisa mais naturalizada. Todos os dias eu recebo mensagens sobre isso. Naturalmente eu vim falar sobre isso, mas já é tão naturalizado na minha cabeça", disparou ele época.

Gustavo Rocha prestou homenagem ao ex nesta sexta, 17