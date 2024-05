Jonas Sulzbach surpreende com recado para o novo affair de Mari Gonzalez

Superou? Jonas Sulzbach impressiona seguidores ao mandar mensagem para o suposto novo affair de sua ex-noiva, Mari Gonzalez

O modelo e ex-participante do 'Big Brother Brasil', Jonas Sulzbach surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao enviar uma mensagem sobre o novo relacionamento de sua ex-noiva, Mari Gonzalez. A influenciadora digital, que publicou uma nova foto ao lado de seu suposto affair, o cantor Pipo Marques, recebeu a ‘bênção’ do antigo amado.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, Mari abriu um álbum de fotos de sua última viagem ao lado de familiares e amigos de Pipo, como seu irmão Rafa Marques e sua esposa, Pati Guerra. Apesar de não confirmar o romance, a influenciadora aparece posando coladinha com o suposto affair em um dos registros: “Do nada decidimos ir pra Amsterdam e foi a melhor escolha”, ela legendou.

“Já era doida pra conhecer, amei cada cantinho!”, Mari escreveu nos cliques em que aparece com o novo affair, que é filho do cantor Bell Marques. No entanto, um comentário na publicação acabou chamando mais atenção dos seguidores: seu ex-noivo, Jonas Sulzbach, decidiu deixar uma mensagem para ela e para seu novo amor.

“Deus abençoe”, disse o modelo de forma discreta. Jonas ainda incluiu um coração na mensagem e mostrou que eles mantêm a amizade após o término. Vale lembrar que Mari e Jonas estavam juntos desde 2015. Em janeiro de 2022, eles anunciaram o noivado e tinham planos para subir ao altar, além de construírem uma mansão juntos.

No entanto, o casal pegou os seguidores de surpresa ao anunciar o fim do noivado em outubro de 2023, após nove anos de relacionamento. Em abril deste ano, Mari começou a ser vista na companhia de Pipo Marques. Os rumores de um romance se intensificaram quando ela viajou para o exterior ao lado da família do cantor.

Mari Gonzalez revela o que vai fazer com mansão:

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez contou que decidiu o que vai fazer com a mansão que está construindo com seu ex-namorado, o ex-BBB Jonas Sulzabach. Os dois se separaram há alguns meses, bem no meio da obra da propriedade. Com isso, eles tomaram a decisão em consenso de alugar o imóvel assim que ficar pronto.

"Vamos concluir a construção. Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo, vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas. A princípio, a gente quer alugar. Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada, obra não tem jeito…", disse ela no jornal O Globo após confirmar a separação do modelo.