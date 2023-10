Jonas Sulzbach surpreende ao surgir de aliança em foto após rumores de crise no namoro

Jonas Sulzbach dá destaque para aliança de namoro com Mari Gonzalez ao mostrar nova foto com o abdômen definido à mostra

O ex-BBB e influenciador digital Jonas Sulzbach surpreendeu os fãs ao dar destaque para a sua aliança de compromisso em meio aos rumores de crise com a ex-BBB Mari Gonzalez. Os dois foram alvos de rumores de que estariam em uma crise no relacionamento após ficarem um tempo sem aparecer juntos nas redes sociais.

Na nova foto, Jonas surgiu sem camisa ao exibir o seu abdômen definido e os fãs repararam que ele estava usando a aliança de compromisso em seu dedo.

Há poucos dias, Jonas e Mari compartilharam um comunicado para dizer que estão bem e vivendo uma fase mais individual na vida. Porém, eles não deixaram claro se estão juntos ou não.

"Gente, na semana passada surgiram notícias sobre o nosso relacionamento. Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. Beijos, Mari e Jonas”, informaram.

Vale lembrar que os dois estão noivos e estão construindo uma mansão juntos.

A mansão de Jonas e Mari

Os detalhes da casa deles já foram revelados por Mari Gonzalez nas redes sociais. Há pouco tempo, ela mostrou como anda a obra da propriedade nos stories do Instagram e encantou seus fãs.

"Atualizando, olha só como que está a obra: subiu. Aqui é o chão do térreo, depois vem o primeiro andar e o rooftop lá em cima. Então vai ficar bem alto", descreveu ela no vídeo. "É bom, né, amor, pisar no que é nosso?", completou Mari.

Rooftop está entre as principais tendências atuais dentre os tipos de plantas residenciais, pois contempla três pontos importantes e muito buscados por quem busca por lazer em sua residência: vista, ar fresco e iluminação.

Em tradução literal do inglês, significa “telhado”. Sendo assim, se trata de um ambiente localizado no topo dos empreendimentos, um terraço feito de maneira sofisticada e inteligente com o objetivo de enaltecer uma vida mais completa, saudável e interessante para quem mora ali.

Mari explicou que no térreo da mansão ficará a sala, cozinha, área gourmet e piscina. "Semana que vem já vai estar bem diferente", avisou. O casal está junto há cinco anos. Por conta da agenda e da obra, eles decidiram adiar o casamento -- que será realizado em 2024.