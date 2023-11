Jojo Todynho volta a rebater comentários sobre seu corpo após bariátrica

Em processo de recuperação e emagrecimento após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho volta a rebater comentários sobre seu corpo; confira!

Em processo de emagrecimento após a realização de uma cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho voltou a rebater críticas de alguns internautas sobre seu corpo. Na última sexta-feira, 3, a vencedora de A Fazenda 12 respondeu alguns comentários maldosas em novas fotos publicadas em seu Instagram.

No clique compartilhado nas redes sociais, a artista apareceu com um macacão preto coladinho e toda arrumada para curtir a noite na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, sua foto foi recebida novamente por críticas aos resultados da sua cirurgia de redução no estômago.

"É acho que do 88 passou para o 87,9", disparou um internauta nos comentários. Jojo logo lhe respondeu rispidamente: "Igual sua língua que ao invés de ficar na boca, arrasta pelo chão lambendo m*rda".

Já outro sugeriu que a famosa teria uma doença crônica nas pernas. "Aparentemente, tem lipedema nas coxas. Há que fazer tratamento específico. Geralmente é confundido com obesidade, mas não é", disse outro, que também recebeu uma resposta. "Lipedema deve tá na sua língua", rebateu Jojo.

Jojo Todynho já rebateu críticas anteriomente

Esta não é a primeira vez que Jojo Todynho rebate críticas dos internautas sobre seu peso após a cirurgia bariátrica. Cansada dos comentários, a cantora usou os stories de seu Instagram para desabafar sobre as mensagens que recebe durante esse seu processo.

No começo de outubro, ela contou que não gosta de se abrir sobre o procedimento, justamente por conta dos comentários que recebe: “Vocês ficam me pedindo aqui, ‘aí Jojo divide sobre a sua experiência com a bariátrica’. Eu não tenho prazer nenhum”, iniciou a cantora, que estava no carro a caminho de um trabalho durante sua viagem ao México.

A famosa ainda admitiu que não esperava a enxurrada de críticas. "Ontem eu fui contar uma situação que aconteceu, aí tem pessoas que vem aqui no direct: ‘Caraca Jojo, acontece comigo’, e se identifica com a situação. Mas tem um monte de gente que fala tanta besteira: ‘Aí porque está comendo rápido demais, porque está isso demais, porque não sei o que’”, disse.

“Gente, vocês não viveram o processo de vocês? Vocês não aprenderam? Estou aprendendo, vou fazer dois meses ainda de bariátrica”, Jojo lamentou os comentários: “É um povo chato, que você não sabe se ela é bariátrica ou ela é médica, porque é tanta opinião. Eu tô contando fato, não pedi opinião”, a cantora disparou.

Por fim, ela concluiu afirmando que o processo precisa ser algo mais pessoal. “Por isso que eu falo para vocês, a bariátrica é individual, o processo é individual e eu sigo assim sem falar nada, não falo peso, não falo nada. De fato, eu não tenho paciência, não tenho prazer nenhum em dividir nada”, finalizou.