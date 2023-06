Jojo Todynho tem reação inusitada ao encontrar fãs e divide opiniões: ‘Desocupados’

Sincerona, Jojo Todynho recebe comentários após recepcionar os fãs de forma inusitada nos estúdios da Globo

Uma atitude da cantora Jojo Todynho está dividindo opiniões nas redes sociais nesta terça-feira, 13. É que viralizou um vídeo em que a estudante de direito tem uma reação inusitada após ser abordada por um grupo de fãs na porta do Projac, os estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

Surpresa com a recepção, Jojo foi bastante sincera com os fãs: “Olha a minha praia da Barra aqui hoje”, ela disse sobre o dia de trabalho. “Eu queria ter o tempo de vocês”, a cantora disparou com bom humor enquanto conversava com os admiradores, que esperavam para tirar fotos.

O vídeo repercutiu na web e os internautas deixaram diferentes opiniões sobre a atitude de Jojo: “Ela chamando eles de desocupados, mas de uma forma delicada”, opinou um. “Educação vem de berço, essa daí não tem um pingo”, criticou outro. “Deveria agradecer essa galera pois são elas que te fizeram famosa”, disse um terceiro. "Amo que ela fala mesmo", uma fã elogiou a sinceridade.

Vale lembrar que a carioca de 26 anos ganhou notoriedade após lançar o hit ‘Que tiro foi esse?’ em 2017. Desde então, Jojo sempre viraliza ao opinar com sinceridade sobre assuntos polêmicos em suas redes sociais. Além disso, ela ingressou em uma nova carreira no começo deste ano e está cursando o primeiro semestre da faculdade de direito.

