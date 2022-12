Jojo Todynho se pronuncia após foto com policial gato

Jojo Todynho revela se vive affair ou não com policial gato com quem tirou foto nesta semana

A cantora Jojo Todynho está solteira após o fim do casamento com o militar Lucas Souza e já começou a ser alvo de rumores sobre sua vida amorosa. Desta vez, a estrela foi fotografada ao lado do policial Gabriel Sequeira e começaram os boatos de que poderiam viver um affair. Porém, ela negou.

Em contato com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, Jojo Todynho negou os rumores de romance e disse que apenas amigos. “Não... É meu amigo. Esse povo se passa, cara”, disse ela.

O policial militar também é modelo e já atuou no filme Eike Tudo ou Nada, da Netflix.

Jojo Todynho fala sobre a decisão de fazer a cirurgia bariátrica

Há poucos dias, Jojo Todynho rebateu os comentários de que teria escolhido fazer a cirurgia bariátrica por causa do fim do casamento com Lucas Souza.

“Não tem nada a ver com se separar, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou porque são leigos mesmo”, disse ela ao Jornal Extra.

Então, ela contou que sempre se sentiu pressionada para fazer a cirurgia. “As pessoas insistiam: 'Jojo, faz uma bariátrica'. Eu dizia: 'Se você está incomodada, faça você'. Sempre tive consciência de que precisava ser na hora certa e no jeito certo”, afirmou ela, e completou: “A minha gordura não agride nem ofende ninguém. O formato do meu corpo não muda a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou. É um corpo, que vai morrer e ficar por aí pros bichos comerem. Malho, tenho o meu personal trainer, mas vou no meu ritmo”.