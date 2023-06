Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo e rebate: 'Gordura a gente resolve'

Cansada, Jojo Todynho abre o jogo e dá resposta na lata após ser alvo de piadas na internet

Jojo Todynho se irritou com alguns comentários que vem recebendo sobre a sua aparência e decidiu rebater os seguidores. Nesta segunda-feira, 05, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse' desabafou sobre a situação após se deparar com uma montagem que está circulando nas redes sociais, feita com suas fotos, comparando o antes e depois de seu emagrecimento.

Diante disso, cansada de ser alvo de piadas, Jordana resolveu se pronunciar, e sem hesitar respondeu na lata os haters de plantão. Por meio dos Stories do Instagram, a artista surgiu emotiva ao revelar que estava estressada porque hoje é o aniversário da morte de seu pai. "Apaguei todos os Stories que fiz para não ficar gatilhada, porque a internet dá muitos gatilhos, as pessoas em si dão gatilho", disse a cantora.

"Não se preocupa com a minha vida, não. Se você não deu jeito nem na sua vida, você acha que sua opinião sobre a minha gordura vai resolver alguma coisa? Não vai, porque eu estou com a vida ganha, gordura a gente resolve", disparou Jojo.