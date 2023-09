Jojo Todynho se desculpa publicamente após barraco: "A errada sou eu"

Jojo Todynho se desculpa publicamente após barraco envolvendo a ex-mulher de seu namorado; veja

A cantora Jojo Todynho pediu desculpas em público nesta quarta-feira, 6, para encerrar de vez a polêmica envolvendo seu namorado, Renato Santiago, e sua ex-mulher. Em um desabafo corajoso, ela afirmou que não deveria ter se posicionado sobre questões que não lhe dizem respeito.

"Sou feita de emoções! Tenho erros e acertos como qualquer ser humano. Tenho uma alto cobrança em sempre querer ajudar, estar presente, defender os meus, ainda que errados! Tenho um coração acolhedor e que luta sempre por justiça, e o correto a se fazer é cuidar da minha vida e deixar que cada um resolva seus problemas. Peco muito pela minha impulsividade, mas mato no peito as consequências das minhas atitudes sem me ocultar ou me esconder!", começou ela.

A cantora então disse que ela está errada em ter dado opinião. "Vou ser breve e direta porque eu não tenho muita paciência para fazer rodeio. Eu sou uma pessoa que graças a Deus, com o tempo, eu aprendi a pedir desculpas, a amadurecer meu olhar para certas situações e colocar a cara a tapa porque eu não fujo dos meus problemas, eu nunca fugi. Eu acho que nessa situação toda, a errada sou eu do começo ao fim", afirmou ela.

Jojo Todynho também reconheceu que o problema não é dela. "Não queria estar na pele dela, só ela sabe. Tá tudo bem, tudo certo. Eu fui mencionada, fui exposta, me senti indignada, me posicionei atacando. Não tenho nada a ver, Deus sabe das coisas. Fica um aprendizado para mim."

Jojo Todynho já se intrometeu em questões do ex-namorado

Em junho, a cantora publicou uma mensagem polêmica afirmando que não aceitaria a filha de seu namorado dentro de sua casa. Isso porque Renato Santiago e a ex-mulher enfrentam um processo na Justiça que envolve questões referentes ao pagamento de pensão.

"Sua filha poderia ter muito mais, porque se eu faço por pessoas que eu nem conheço, imagina conhecendo. Mas me desculpem, eu não quero dentro da minha casa. Que ele pegue, leve pra casa da avó, fique lá o final de semana inteiro, mas eu não quero. Sabe por quê? Eu vou querer fazer tudo, dar de tudo, e daqui a pouco, do jeito que a mãe é, daqui a pouco a criança cresce e ela tá olhando a minha casa para dar informações. Eu sei bem do seu caráter", disparou na época.

Nesta semana, Jojo Todynho se irritou com o vazamento de uma troca de mensagens de Renato Santiago e Kayla Oliveira. Após a repercussão, o namorado da artista surgiu muito incomodado.

“Kaila, tá feio. Se você tem alguma coisa contra mim, se alguma coisa te chateou, vem e me ataca, não ataca a Jô não. A Jô não tem nada a ver com isso não. Eu graças a Deus não tenho nada contra você. Se você tá trabalhando e estudando, eu estou feliz pela pessoa que você tá se tornando, agora se você tem algo contra mim, fala pra mim, não fala dela não", pediu ele.