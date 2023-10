Jojo Todynho rouba a cena ao desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

Cantora Jojo Todynho atrai olhares ao desfilar nova silhueta com macacão justo em aeroporto no Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho não passou despercebida ao desembarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira, 10. A estudante de direito roubou a cena e atraiu todos os olhares ao desfilar com um look coladinho que realçou alguns detalhes de sua nova silhueta após a cirurgia bariátrica.

Entre os flagras, a funkeira, que ganhou notoriedade na web ao publicar vídeos opinando sobre assuntos variados com sinceridade, desfilou pela saída do aeroporto com o look nada discreto. Ela apostou em um macacão preto coladinho para sua viagem de volta ao Brasil, após passar alguns dias a trabalho no México.

A silhueta da cantora ficou em evidência com a peça, que já está mais esbelta após o procedimento cirúrgico realizado em agosto deste ano. Desde que passou pela operação, Jojo tem compartilhado detalhes de sua mudança, além de posar com roupas justas para destacar os resultados, que têm sido gradualmente alcançados.

Além de deixar detalhes da transformação física à mostra com a aparição em público, a cantora também roubou a cena com outro detalhe: sua simpatia! A dona do hit de funk ‘Que tiro foi esse?’ fez questão de atender os fãs na saída do aeroporto e até parou para fazer algumas fotos, sempre com um sorriso no rosto e muito carisma.

Jojo Todynho desembarca em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Jojo Todynho atende fãs em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Vale lembrar que Jojo ainda não conquistou os resultados definitivos após a cirurgia. Inclusive, recentemente a cantora revelou que está passando por situação delicada durante a recuperação de sua cirurgia bariátrica. Ela contou que está aprendendo a lidar com os engasgos frequentes, um problema relativamente comum no pós-operatório, mas disse que não se arrepende do procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

