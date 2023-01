Jojo Todynho rouba a cena com look justinho em clique pós-treino: “Dublê da Gracyanne!”

Com corpaço à mostra, a influenciadora Jojo Todynho arrancou elogios dos seguidores ao pegar pesado na academia

Nesta terça-feira, 24, a influenciadora Jojo Todynho (25) decidiu causar na internet ao compartilhar um clique de seu pós-treino. A morena apareceu em suas redes sociais exibindo seu corpão em uma selfie de frente ao espelho.

Na academia, Jojo posou poderosa usando uma legging coladinha e um top preto, que deixou sua barriga definida à mostra.

Em outros registros publicados em sua conta no Instagram, a cantora também mostrou todo o seu gingado ao rebolar na porta do carro. "Bota um emoji aí, pra dublê da @graoficial 🏋🏾‍♀️", brincou na legenda do clique.

E, é claro que os seguidores babaram no físico da funkeira: "Segura que ela tá que tá , "E ela veio para o game isso aee vamboraaaa Jordana","A mais gata", "Parabéns Jojo. Estou até me motivando viu","Vamos com tudoooo!!", disseram eles.

Ainda nas últimas semanas, Jojo Todynho recebeu uma enxurrada de elogios ao mostrar o seu bronzeado impecável enquanto exibia o look do dia.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

GENTE!

Na última semana, Lucas Souza (21) deu o que falar! O ex-marido de Jojo Todynho, pediu dispensa da carreira militar e já protocolou a documentação para deixar a carreira como oficial da corporação.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off', ele alegou que os plantões militares estavam tomando muito tempo, e com isso deu entrada com o requerimento de baixa e agora aguarda a autorização do Exército.