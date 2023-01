Jojo Todynho rouba a cena ao posar com colar de ouro avaliado em R$ 630 mil: ‘Vida Cara’

Jojo Todynho deixou os fãs de queixo caído ao surgir com colar de 2 quilates no pescoço

Na tarde desta segunda-feira, 02, Jojo Todynho (25) mostrou mais uma vez que é uma mulher empoderada e cheia de estilo.

Exibindo a sua silhueta, a cantora impressionou a web ao surgir com um conjunto de tricô na cor verde bandeira. Mas o que realmente roubou a cena, foi a joia que ela carregava no pescoço escrita com a frase ‘Vida Cara’.

Ostentando riqueza, a influenciadora roubou a cena ao surgir com um colar de ouro avaliado em mais de R$ 630,3 mil. Na legenda das imagens, feitas em Búzios, no Rio de Janeiro, Jojo brincou sobre sua personalidade. "Docinho de limão. Dona da p* toda", escreveu.

Nos comentários da publicação, os fãs reagiram:"Pra que essa ostentação toda mulher, Deus humilde”, disse uma. "Esse cordão pagaria todas as minhas dúvidas'', destacou outra. "Como ela consegue segurar essa placa? Ainda vem todo mundo aqui dizer que é lindo, sem noção”, comentou um terceiro.

