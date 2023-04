Jojo Todynho revela segredo de carreira como empresária: 'Tá na veia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jojo Todynho falou sobre estar amando se reconectar com seu lado empresária após alguns anos

A cantora Jojo Todynho (24) é verdadeiramente uma mulher múltiplos talentos. Destaque nas redes sociais, a artista, que recentemente começou a estudar Direito, agora está se lançando no mercado empresarial com sua marca Grande e Gostosa.

Para a estreia de sua marca, a famosa escolheu iniciar as vendas de um protetor térmico capilar. Em declaração à CARAS Brasil, Jojo confessou que o produto se tornou uma oportunidade dela relembrar os tempos de ambulante.

"Gente eu fui ambulante, camelô, vender tá na minha veia. Modéstia a parte eu sempre tive uma clientela fiel, por isso eu gosto da venda olho no olho, no contato, no papo, quero saber se usou, se gostou", disse Jojo, que tem falado sobre sua marca em todo lugar que passa.

Em tempo, Jojo tem surpreendido os admiradores com seu foco na mudança de hábitos. Investindo pesado nos cuidados com sua saúde, ela já conseguiu perder mais de 20 quilos com dieta e treinos na academia.

Os resultados, inclusive, fizeram a vencedora de A Fazenda 12 desistir de fazer uma cirurgia bariátrica, que era um sonho antigo. "Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais", afirmou ela no Instagram.

"De fato eu estava querendo fazer a bariátrica também porque eu não estava querendo treinar, fazer dieta, nada. E estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica", finalizou a cantora, que tem compartilhado cada detalhe da mudança com os seguidores.