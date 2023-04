Jojo Todynho revela se deseja casar novamente e ter filhos: ''Perrengue''

Divorciada há alguns meses, Jojo Todynho revela se pensa em casar novamente e se deseja ter herdeiros

A cantora Jojo Todynho (26) colocou uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 19, e abriu o jogo sobre os planos de sua vida pessoal. Enquanto fazia o cabelo, a famosa aproveitou o tempo livre para contar um pouco sobre o que deseja realizar no futuro.

Estudando direito, a futura advogada foi questionada se deseja casar novamente. É bom lembrar que a funkeira trocou alianças em uma cerimônia especial em fevereiro do ano passado com o militar, Lucas Souza, com quem protagonizou um término turbulento.

"Com certeza, com toda certeza, meu bem", falou Jojo Todynho convicta de que pretende casar mais uma vez.

Em seguida, a campeã de A Fazenda respondeu se quer ter filhos. "Eu pretendo ter dois, mas se no primeiro eu já passar perrengue fico só com esse mesmo", brincou ela sobre ser mãe. Jojo ainda comentou que um dos desafios que está enfrentando em seu processo de emagrecimento é a reeducação alimentar.

Nos últimos meses, Jojo Todynho se divorciou e expôs os motivos do fim de seu casamento. O término foi conturbado, o ex primeiro anunciou o fim da relação sem avisar a cantora, eles reataram, contudo, não deu certo e ela resolveu se separar.

Jojo Todynho se revolta com resultado de paredão e dispara: ''Raiva''

A cantora Jojo Todynho ficou de boca aberta com o resultado do paredão desta terça-feira, 18. Ao ver a saída de Domitila Barros, a funkeira ficou perplexa e deu sua opinião sincera sobre como está o BBB 23.

Até a essa altura da competição, a campeã de A Fazenda ainda não havia se pronunciado, mas com a eliminação da ativista, a última integrante do Quarto Fundo do Mar, ela resolveu abrir o jogo sobre o que está achando dos últimos acontecimentos.

"Não que isso, não, não, não, Boninho, que, que isso? Que isso?", disse Jojo com o semblante perplexo e descontente.

"Por isso não tenho mais paciência pra ficar assistindo reality ou me coloca, ou não vou ficar assistindo pra passar raiva, não quero, não vamos ter que puxar mutirão pro Alface", declarou sua torcida na reta final.

Atrás da voz da famosa era possível ouvir as amigas dela também indignadas e dizendo que Domitila foi uma grande jogadora. "Que isso? O homem ficou sozinho, tiraram todo mundo, não, não me desculpe, eu amo a Aline sou fã dela, mas asserehe não tem como não gente", comentou ela sobre as integrantes do TOP 5 e pedindo ajuda para manter Ricardo no jogo.