Jojo Todynho revela motivo de término relâmpago de seu casamento: ''Foi turbulento''

Após reatar com Lucas Souza, Jojo Todynho gravou novos vídeos explicando brevemente o motivo do término rápido

Redação Publicado em 09/10/2022, às 15h06

Após reatar o casamento com Lucas Souza, Jojo Todynho resolveu comentar por cima neste domingo, 09, o que aconteceu para o marido ter decidido acabar com a relação repentinamente pela rede social.

Em seus stories no Instagram, a funkeira gravou mais uma série de vídeos contando como foi difícil as últimas horas separada do esposo e o que houve para terem terminado rapidamente.

"Tô bem, tudo que aconteceu de ontem pra hoje, eu não dormi, foi turbulento, tô com minha ansiedade tô com coração batendo na garganta, mas tudo isso que aconteceu pra mim foi muito bom, precisava passar por isso, a destruição de qualquer relacionamento é o ciúmes", apontou o motivo.

E continuou contando: "Lucas é muito ciumento, eu sou muito ciumenta e isso é uma coisa que a gente vai aprender a lidar, a controlar, então o pau quebra mesmo, porque um taca fogo, ai outro não cessa fogo, aí explode, sabe aquela que você tacou a bomba e depois se dá conta do problema, foi assim de ontem pra hoje".

A cantora comentou que seus familiares ficaram abalados com a notícia do fim do casamento. "Minha tia passou mal, minha avó passou mal, a mãe dele passou mal, falta de maturidade em ambas as partes, a gente é muito ciumento um com o outro aí dá problema, eu sou isso gente, tenho a vida clara, sou intensa, falo o que penso", declarou.

Após reatar o casamento na manhã deste domingo, 09, Jojo Todynho rebateu as críticas sobre ela e Lucas Souza terem inventado a separação para fazerem marketing, já que o militar retirou todas as postagens sobre o fim do relacionamento e colocou links dos trabalhos deles na internet.

Depois de desistir da decisão, o militar se pronunciou com um pedido de desculpas para a esposa. "Desculpas pela atitude imediatista, impensada que eu tive ontem. Eu vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente", falou ele.

Jojo Todynho fala de ciúmes em seu relacionamento; veja:

