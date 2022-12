Jojo Todynho revela apelido inusitado de infância que não gostava

Cantora Jojo Todynho revela qual apelido quando criança a tirava do sério por ser defensora de seus amigos e familiares

A cantora Jojo Todynho (25) é conhecida por todos por não ter papas na língua! Mas o que ninguém esperava era que isso vinha desde pequena. Em uma entrevista ao podcast C/Alma, de Mariana Goldfarb, a famosa revelou que ganhou um apelido de infância por causa de não deixar barato para ninguém, que virou seu ponto fraco e sempre a tirou do sério.

"O que me tira do sério é mexer com os meus. Eu não estou nem aí, mando tomar no... E está tudo certo. Mas se tocar num fio de cabelo dos meus, o negócio fica meio estreito”, contou a cantora. “Eu me posiciono mesmo. Meu apelido no colégio era advogada de pobre. Eu defendia os outros, sempre. Ninguém botou filho no mundo para ser humilhado”, revelou, por sempre se posicionar.

“Se eu não fosse Jojo Todynho, eu acho que estaria trabalhando como psicóloga. Eu tenho vontade de fazer faculdade de Psicologia [...]. Eu vou ser uma boa psicóloga”, revelou ela, falando que queria aproveitar esse seu senso de justiça para ajudar os outros.

Após rumores de briga, Jojo Todynho cita Anitta na 'Central da Copa'

Mesmo com os boatos que começaram em 2021 sobre uma possível briga entre Anitta e Jojo Todynho, a cantora, que faz parte do “Central da Copa”, no SporTV, da Rede Globo, fez questão de falar sobre a colega de profissão no programa.

No programa, Alex Escobar deu discos diamante, platina e ouro correspondentes às músicas "Acordei gostosa", "Vou com tudo" e "Que tiro foi esse". Na hora de fazer o discurso, ela citou a amizade com a diva internacional. “Vou fazer igual a minha eterna amiga Anitta: quero agradecer a mim mesma pelo meu esforço de querer subir a cada dia. Tenho muito carinho por ela, e por todas as pessoas que passaram e permaneceram na minha vida”, declarou, afastando os rumores de desentendimento entre as duas.