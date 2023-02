Jojo Todynho revela afastamento das redes sociais para cuidar da saúde: "Estressada e sensível"

Jojo Todynho achou melhor descansar e ficar um tempo fora da web após polêmica com ex-marido

Após passar a folia do carnaval, Jojo Todynho (26) anunciou que se afastará das redes sociais, lamentando sobre os momentos difíceis.

Os internautas apontaram que o motivo tenha sido as discussões e os ataques do ex-marido, Lucas Souza (21).

“Passando para deixar um beijão pra todo mundo e agradecer o carinho, estou muito gripada… Estou estressada ao extremo! Chega, estou fanha. É, vou dar um up no meu closet porque está um caos, mexer aqui em cima da cama, estou com o ouvido meio abafado e não estou ouvindo. Vou ficar ausente pra me realinhar. Estou estressada e sensível, quando fico assim eu choro”, iniciou ela.

“Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais, pois tudo o que acontece aqui ganha uma proporção muito grande, e meu psicológico vai ficando cada vez mais abalado”, continuou Jojo.

“Se mais tarde eu estiver mais tranquila, eu volto para dar uma zuada aqui. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã. Aí, eu não sei mais o que tomar, acho que vou pedir pra minha avó fazer aquele charopão com alho e com tudo, eu não estou aguentando, minha cabeça está estourando. Eu estou muito estressada e olha que fiz terapia hoje, mas estou estressada. Que luta ein, olha...”, finalizou.

Jojo Todynho pede que nome de sua mãe seja excluído da certidão de nascimento: "Quem me criou foi minha avó"

Jojo Todynho contou que pediu a retirada do nome da mãe de sua certidão de nascimento. Em uma troca de mensagens com o ex-marido da cantora, ela a teria chamado de "ordinária".

"Queria deixar um recado aqui para uma fã minha que insiste em dizer que me ama. Te dar uma dica, começa a juntar porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona... Outra coisa que queria deixar claro aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, que eu entrei com um processo de exclusão do nome, dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", desabafou.