Jojo Todynho reflete sobre dificuldades da vida universitária

Em suas redes sociais Jojo desabafou sobre a vida de estudante

Jojo Todynho (26) compartilhou uma reflexão com os internautas das redes sociais após uma aula na faculdade na última quarta-feira, 15. A cantora, iniciou recentemente a vida universitária no curso de direito, mostrou empolgação com as aulas mas não escondeu o caminho difícil que terá nessa jornada.

"Vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Vai ser árduo, vai ser suado essa faculdade, mas o que me deixa maravilhada é a troca. E o pau quebra, a aula agora de Ciência Política, o pau quebra de verdade, eu fico muito feliz. São pessoas com olhares diferentes e você começa a ter um olhar diferente, analisar de uma outra forma. É fod@, estou muito feliz, vamos pra cima Dra. Jordana Tody", disse Jojo

Jojo comentou no programa Mais Você sobre o início das aulas na faculdade de Direito, que ela começou neste mês. "Eu estou amando! Estava há muito anos sem estudar, mais de 10 anos. O direito está na minha vida todo tempo. É contrato que tem que ler, processo de coisas que acontecem e eu também tenho que aprender a resolver meus BOs. Quero fazer o mestrado e prova para delegada. Ia ficar muito feliz de ser delegada da DEAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, e dar voz para essas famílias", contou.

Jojo Todynho revela quantos quilos já perdeu com dieta e exercícios

A cantora entrou recentemente em uma nova rotina de alimentação e exercícios físicos para perder peso com saúde. Nos últimos tempos, ela começou a frequentar a academia e exibe os seus treinos nas redes sociais. Agora, ela contou quanto já conseguiu emagrecer.

Em conversa no programa Mais Você, da Globo, a estrela disse que já perdeu 24 quilos em dois meses: “Estou na clínica fazendo soroporque sou fitness agora. Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado”, disse ela.