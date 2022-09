Jojo Todynho rebate rumores de crise no casamento com Lucas Souza

Jojo Todynho faz comentário sobre os boatos de que seu casamento não está bem: 'Não criar historinhas'

A cantora Jojo Todynho foi bem direta ao comentar os rumores de que seu casamento com Lucas Souza estaria em crise. Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, ela rebateu os boatos e disse que as pessoas inventam histórias.

"Gente, se eu tivesse em crise meu marido nem estava aqui. Eu acho que as pessoas tem que aprender a ouvir não e não criar historinhas", disse ela.

E completou: "A história toda começou porque meu marido deu um não a um podcast, que está esperando tomar um processo. As pessoas gostam de fazer essas fake news comigo, porque eu sei que é difícil me aturar, ter que me engolir é muito difícil".

Por fim, Jojo Todynho alfinetou: "E ter que aturar uma mulher preta, milionária, que fala o que pensa, que não abaixa a cabeça pra mídia, é difícil... ops, não só pra mídia, pra ninguém, eu sei que é difícil. Mas ó, reclama com Deus".

Jojo Todynho fala sobre o salário do marido

Nos últimos dias, Jojo Todynho agitou as redes sociais ao rebater um comentário insinuando que ela estaria sustentando o seu marido, Lucas Souza. Então, a artista contou que o marido ganha muito bem.

“Uma fulana aí postou nos stories dela que eu banco meu marido. Eu vou refrescar a memória das pessoas. Meu marido é oficial do exército. Meu marido cursa duas faculdades. Se uma pessoa que ganha muito mais do que um salário mínimo e cursa Economia não souber administrar seu dinheiro, tá ferrado, né? Desculpa, eu conheci meu marido em Cancún, tá? Se ele fosse duro, meu amor, ele não estaria em Cancún”, disse ela.

Por fim, ela declarou: "Eu acredito em um mundo onde existem pessoas honestas que não precisam se relacionar por conta de dinheiro. Sou uma mulher fo**, bem resolvida, milionária, sempre trabalhei para ir atrás do meu".

