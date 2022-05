Jojo Todynho rebate críticas ao seu corpo: 'Eu sou muito feliz'

Jojo Todynho detona comentários negativos: 'Para mim são um bando de complexadas'

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 10h43

A cantora Jojo Todynho esbanjou sinceridade ao fazer um desabafo nas redes sociais sobre as críticas que recebe por causa do seu corpo. Nesta semana, ela revelou que quer emagrecer antes de engravidar e foi criticada. Assim, durante uma live nas redes sociais, a artista rebateu os comentários negativos e deu uma lição de autoestima.

“A pessoa é gorda, a pessoa não pode botar um cropped, a pessoa não pode fazer nada porque é gorda. Eu tenho que viver complexada? Eu vejo muita gente que está falando um monte de besteira, que estou lendo nos comentários, tudo complexado, depressivos, que têm trauma disso... Está com uma celulite, parece que vai morrer! Meu bem, eu sou muito feliz e bem comigo mesma”, disse ela.

Logo depois, Jojo Todynho contou que cuida do seu corpo e fará procedimentos estéticos se quiser. “Quando eu posso fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer! Se tiver que fazer lipo, eu vou fazer. Se tiver que fazer uma abdominoplastia para eu me sentir mais gostosa, eu vou fazer! Mas isso não é uma coisa que fico me torturando por causa disso. Para mim são um bando de complexadas, depressivas que querem dar piti e falar besteira na internet. Povo ridículo que quer falar besteira eu não tenho paciência”, declarou.

Atualmente, a cantora está no time de participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo.

Assista ao desabafo de Jojo Todynho: