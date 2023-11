Jojo Todynho rebate comentários negativos de internautas sobre seu corpo

"Não sou chata, sou insuportável", Jojo Todynho falou sobre críticas em uma série de vídeos em seus stories

Nessa madrugada, Jojo Todynho desabafou nos seus Stories do Instagram nesta terça-feira, 07, sobre comentários maldosos e críticas que costuma receber com frequência dos internautas, principalmente sobre o seu corpo.

"As pessoas têm tanta audácia na internet, mas me veem na rua, no shopping, no mercado, aonde for e não tem a audácia de falar pra mim o que acham e pensam. Vem falar, sou um docinho! Vou adorar bater papo", disse a funkeira.

"Tem que sustentar as gracinhas e o que fala. Por isso que falo pra todo mundo, se me chamar de chata, fico ofendida, porque não sou chata, sou insuportável. Sou isso aqui. As pessoas ficam cheias de dedo pra falar as coisas, não tenho medo de nada não, só de Deus", complementa Jojo.

"E vou falar mais: quem me acompanha, sabe meu dia a dia, quem realmente é fã, conhece a Jojo. Agora, meia dúzia, que não me acompanha, mas vem aqui e está incomodado ou incomodada? Tchau. É simples, o que não gosto, passo direto".

Recentemente, Jojo tem rebatido alguns comentários que vem recebendo de internautas sobre seu peso. A cantora fez uma cirurgia bariátrica em agosto deste ano e, desde então vem mantendo uma vida saudável e treinando pesado,ela revelou que já perdeu mais de 30 quilos.

Jojo Todynho faz desabafo

A voz de “Que tiro foi esse?’ também desabafou recentemente sobre seu antigo relacionamento. Ela não disse nomes em seu desabafo, mas deixou claro que não quer as pessoas shippando ela com outro homem que não seja o seu namorado. Os internautas chegaram a apontar que poderia ser um desabafo sobre o ex-marido dela, Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, da Record TV.

"Vou fazer um pronunciamento básico. Há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada, que eu já falei esses dias e vou repetir: A falta de noção das pessoas. Além de me marcarem em comentários, ficam também me mandando diretos. Vocês não têm que shippar nada porque vocês não sabem o que eu passei e o que eu vivi. Ponto. Se vocês querem comprar uma imagem, isso é problema de vocês. Mas eu quando encerro um ciclo, eu sigo a minha vida, eu tomo as medidas cabíveis do jeito que tem que ser. Eu tenho uma advogada que me representa. Então eu estou aqui para pedir respeito de vocês. Eu não tenho que me pronunciar sobre fala nenhuma de Black, de isso ou aquilo. Cada um com sua consciência”, disse ela.