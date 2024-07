Jojo Todynho rebate Cariúcha após crítica por curso de emagrecimento: 'Minha fã'

A influenciadora Jojo Todynho rompeu o silêncio e se pronunciou após Cariúcha debochar ao vivo do anúncio de seu novo curso

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho rompeu o silêncio e decidiu se pronunciar publicamente a respeito da indireta de Cariúcha no programa 'Fofocalizando', do SBT. Isso porque, mais cedo, durante a exibição da atração, a apresentadora criticou o novo projeto anunciado anteriormente pela famosa.

Para quem não sabe, Jojo revelou aos seguidores que lançará seu próprio curso de emagrecimento. De acordo com ela, o projeto tem acompanhamento de nutricionistas responsáveis por sua dieta, além de um de seus preparadores físicos.

Cariúcha, então, debochou da novidade, uma vez que Jojo não teria autonomia para ministrar o curso. Agora, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?' usou as redes sociais para rebater o comentário da ex-A Fazenda 15 e esclarecer algumas questões.

"Me deparo com essa senhora, minha fã, que o tempo todo me cutuca. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês: existe uma coisa em ser dona e dar o curso. Eu não tenho autonomia para dar curso nenhum, mas eu tenho total autonomia para criar uma equipe multidisciplinar fod*", iniciou Jojo Todynho, revelando que possui uma clínica médica junto com seus pais.

"Eu fiz um curso chamado Cria Globo. Agora você, qual autonomia você tem para se intitular jornalista? Então, se for falar de mim, querida, fale baixo!", complementou Jojo. Em seguida, a campeã de 'A Fazenda 12' reforçou que o objetivo do curso é poder ajudar pessoas que também enfrentam um pós difícil da bariátrica.

"Eu estou aqui para ajudar as pessoas a virarem a chave, para dar força e ânimo para as pessoas levantarem e irem atrás dos seus sonhos, não estou aqui para tirar o espaço de ninguém. E, pra finalizar de vez o assunto, eu acho que é muito fácil as pessoas de alguma forma tentarem - porque elas tentam - diminuir ou desmerecer o esforço, a luta do outro", declarou ela.

"É como eu vi alguns comentários: 'ah, está achando que perdeu 54 kg e está poderosa'. Não estou achando não, meu amor, eu estou. Perder 54 kg não é para qualquer um, não, não é só fazer uma bariátrica, porque bariátrica não faz milagre", complementou Jojo Todynho.

Entenda a nova briga entre Jojo Todynho e Cariúcha

Tudo começou durante o 'Fofocalizando' de terça-feira, 9, quando a ex-A Fazenda 15 e o jornalista Leo Dias falavam sobre os rumores do fim do casamento de Maíra Cardi e Tiago Nigro. Na ocasião, Cariúcha também criticou o fato da famosa se intitular coach de emagrecimento.

"Ela nem é nutricionista. A minha nutricionista libera doce, porque ela estudou, tem que estudar. A Maíra é uma blogueira, ela não é nutricionista. Ela é uma blogueira que vende curso fit, de emagrecimento", alfinetou Cariúcha. Leo Dias, então, mencionou o nome de Jojo Todynho.

"A Jojo também vai vender curso de emagrecimento", disse o colunista. "Para o mundo que eu quero descer! Uma blogueira que vende curso e que não é nutricionista. A outra faz bariátrica e vende curso de emagrecimento? Gente, que loucura é essa?", questionou Cariúcha.