Jojo Todynho reage aos comentários cruéis sobre seu corpo: “Maldade enraizada"

Jojo Todynho não se cala diante de comentários maldosos e perde a paciência com falsos elogios sobre seu corpo pós-bariátrica

Desde que passou pela cirurgia bariátrica em agosto do ano passado, Jojo Todynho usou suas redes sociais para compartilhar detalhes de sua jornada de transformação. No entanto, a cantora revela que nem tudo são flores. Na tarde da última quarta-feira, 10, ela contou que recebeu muitos comentários cruéis e críticas disfarçadas de elogios.

Visivelmente irritada, Jojo usou o stories de seu perfil oficial no Instagram para reafirmar sua postura firme diante de críticas. A estudante de direito contou que não vai pensar duas vezes antes de reagir aos comentários maldosos sobre sua aparência: “As pessoas são muito sem noção. É um elogio com maldade”, iniciou o desabafo.

A cantora afirmou que sabe identificar um falso elogio: “Energia não mente. Para você que não é seguidor de verdade, porque meus seguidores de verdade estão sempre me incentivando”, disse Jojo, que avisou: “Presta atenção para você não me pegar com a lua virada porque vai ouvir o que não quer”, a futura advogada se defendeu.

"É muito feio e inconveniente falar do corpo dos outros. Opinião só é dada quando for pedida, e não faça elogio com maldade enraizada. É muito feio, as pessoas sentem. Se fosse com você, você não gostaria. Se poupa também de passar essa vergonha”, Jojo deu uma verdadeira aula sobre respeitar o corpo alheio em sua rede social.

“Se eu me sentir ofendida e alfinetada, posso estar na frente do Papa, eu me posiciono, e você vai me colocar como vilã”, finalizou a artista, que completou cinco meses de operação. Inclusive, a cantora aproveitou a recuperação recente para revelar seu peso após o procedimento cirúrgico. Jojo contou que está pesando 100 kg.

Jojo Todynho desabafa sobre comentários cruéis e falsos elogios - Reprodução/Instagram

"Hoje eu completei cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem. 100 [quilos]! Esqueça tudo! Daqui a pouco a mamãe estará nos dois dígitos, até o Carnaval vocês me aguardem, hein?", afirmou a famosa, que passa por acompanhamento com médicos, nutricionistas e segue uma dieta regrada, além de uma rotina intensa de exercícios.

Jojo Todynho desistiu da faculdade?

Desde que ingressou no curso de Direito no começo do ano passado, Jojo Todynho passou a compartilhar conteúdos sobre sua rotina de estudos nas redes sociais. Mas recentemente, a musa adotou uma postura mais discreta sobre sua vida acadêmica e passou a compartilhar menos detalhes, já que cursou o último semestre online.

Em participação no "Caldeirão" no começo do ano, a dona do hit "Que tiro foi esse?" atualizou seu status acadêmico e anunciou que além de estar matriculada na faculdade, agora vai começar, de fato, seu primeiro estágio na área. Ela quer se tornar uma advogada de sucesso e por isso vai trabalhar com uma juíza; saiba mais sobre o novo emprego de Jojo Todynho.