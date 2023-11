Jojo Todynho rasgou cuecas de Lucas Souza antes de separação; relembre a briga

Separação de Jojo Todynho e Lucas Souza aconteceu em momento conturbado e provocou reação agressiva de cantora

Mesmo após um ano, a separação de Jojo Todynho e Lucas Souza ainda tem gerado comentários nas redes sociais. Nesta terça-feira, 21, o caso ganhou um novo episódio após a cantora fazer revelações sobre o divórcio conturbado dos dois, que aconteceu em meio a uma briga intensa. Na época, a cantora chegou a rasgar as cuecas do rapaz.

Durante um momento de desabafo no Instagram, Jojo relatou mostrou como ela e Lucas estavam conseguindo restabelecer a relação. Na ocasião, ele apareceu desfazendo as malas e confessou que, na hora da raiva, chegou a rasgar várias cuecas do marido.

"Jogou tudo na mala. Vai estragar todas as minhas roupas da Gucci", desabafou ele. "Quer que dobre roupa na mala? Tem sorte que eu não taquei fogo. Ia tacar fogo", rebateu ela, se divertindo com a situação enfrentada por eles no momento de crise.

Ainda durante o vídeo, Lucas pediu para Jojo parar de filmar, porque sua cueca estava furada. "Deve ter um monte assim porque rasguei um monte de cueca", disse ela. "Rasgou roupa, jogou roupa, que humilhação", respondeu ele. "Quer maluquice, a gente faz logo maluquice", se divertiu Jojo.

Poucos dias antes, Jojo e Lucas passaram por uma alta exposição do casamento nas redes sociais. Incomodado com a situação que ambos estavam vivendo, Lucas anunciou a separação sem o consentimento da então esposa.

"Passando aqui para falar para vocês que está tudo bem entre eu e a Jojo. A gente já conversou, está tudo certo. Queria pedir desculpas a ela publicamente, me retratar. Eu gostaria de pedir desculpas pela atitude imediatista, atitude sem pensar que tive ontem. Vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente", disse Lucas.

Após briga, término e reconciliação, Jojô diz que rasgou as cuecas do marido: “Eu ia tacar 🔥” pic.twitter.com/dDPen4rxBY — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 11, 2022

EQUIPE DE LUCAS SE POSICONOU SOBRE JOJO TODYNHO

A equipe do peão Lucas Souza emitiu uma nota oficial nesta terça-feira, 21, após as declarações de Jojo Todynho. Ela afirmou que foi traída pelo então marido e que pegou conversas do modelo com "outros homens".

Estarrecidos com a fala da cantora, eles disseram que o assunto faz parte do passado e deveria ter sido superado pelos envolvidos. "A equipe de Lucas Souza vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele. Um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz", diz o início da mensagem.

"Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma, desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes", declarou.