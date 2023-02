Jojo Todynho puxa o biquíni até o limite para mostrar bronzeado

Ousada, Jojo Todynho chamou a atenção dos fãs ao posar com biquíni cavado na frente do espelho

Jojo Todynho (26) colocou o corpão para jogo na última segunda-feira, 13, depois de fazer uma drenagem em uma tarde relaxante. A cantora usou as redes sociais para exibir as curvas depois do procedimento e explicou que precisava renovar sua marquinha de biquíni, puxando a roupa de banho até o limite antes de curtir o sol do Rio de Janeiro.

“E vamos para o vício né? Drenagem!” A cantora iniciou e depois começou a falar sobre o biquíni azul: “Eu amo esse biquíni! Olha como ele é lindinho, tenho maiô, tenho muitas coisas dessa estampa!”, elogiou. Depois, ela puxou o biquíni e mostrou a marquinha já apagada: “Vou fazer meu bronze, olha isso, tô sem marca nenhuma, tá fraquissíma, vou lá renovar, é isso, bronze da gata. Vamos!”, finalizou o stories.

Jojo chegou até a jogar o corpo de ladinho e empinou o bumbum para mostrar mais detalhes das peças, posando enquanto fazia caras e bocas e filmava o vídeo na frente de um espelho.

Jojo Todynho de biquíni - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho mostra marquinha - Reprodução/Instagram

Lucas Souza tem conversa com a mãe de Jojo Todynho vazada: "Ordinária"

A funkeira Jojo Todynho e o ex-marido Lucas Souza (40) se envolveram em uma briga polêmica, com direito a ameaça de processo, medida protetiva e entre outras ações legais. Mas na última segunda-feira, 13, um áudio em que o ex-militar fala mal de Jojo para sua mãe, que o defendeu, foi vazado.

A colunista Fábia Oliveira, do Em Off, teve acesso ao conteúdo: "Dona Ione, a gente brigou. Eu xinguei ela, ela me xingou. Aí ela foi na delegacia dar queixa e pediu uma medida protetiva contra mim.”, disse Lucas. “Deixa ela pra lá. Ela falou tantas coisas de mim, que eu tive que engolir e eu deixei ela pra lá… Ela é uma ordinár*a. Quem orientou ela a isso? Ela vai acabar com a sua vida, orientada pelo infern*.” respondeu a mãe da cantora, que fez várias outras críticas à Jojo.