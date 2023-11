Jojo Todynho perde a paciência e manda recado: 'Tenho vergonha'

Após revelar motivo do fim de seu casamento com Lucas Souza, Jojo Todynho perde a paciência novamente e manda recado

A cantora Jojo Todynho mandou um novo recado em sua rede social após revelar o real motivo do fim de seu casamento com Lucas Souza. Nesta quarta-feira, 22, a funkeira iniciou o dia provando que está sem paciência para as pessoas que insistem em falar em seu nome.

Revoltada com alguns comentários, suposições e mentiras, a futura advogada comentou que não permitirá mais "gracinhas" com ela e que não tem medo de hater. Jojo Todynho então relembrou sua trajetória trabalhosa e passado humilde, deixando claro que se assegura e não teme.

"Não aturo mais gracinha de ninguém, não admito mais, acabou, cheguei o cansaço ao extremo do limite, eu dentro da minha razão, não vou baixar a cabeça, não to nem aí pro que as pessoas acham ou que pensam de mim...", disparou.

"Ontem foi meu dia do basta e hoje eu to reiterando minha fala de ontem, não tem cancelamento, não tem hater, porque eu sustento minhas gracinhas, porque se tem uma coisa que eu tenho é vergonha na cara, não gosta de mim, me vê na rua, troca de calçada, não vem pedir foto não, quem é fã a gente sabe quem são, não gosta de mim não olha na minha cara", falou ela sobre os indivíduos que fingem gostar dela por ser famosa.

É bom lembrar que nesta terça-feira, 21, a artista perdeu a paciência ao ver os internautas ligando seu nome ao ex-marido Lucas Souza, participante de A Fazenda 15. Jojo Todynho não aguentou e fez revelações bombásticas sobre o término.

EQUIPE DE LUCAS SE POSICONOU SOBRE JOJO TODYNHO

A equipe do peão Lucas Souza emitiu uma nota oficial nesta terça-feira, 21, após as declarações de Jojo Todynho. Ela afirmou que foi traída pelo então marido e que pegou conversas do modelo com "outros homens".

Estarrecidos com a fala da cantora, eles disseram que o assunto faz parte do passado e deveria ter sido superado pelos envolvidos. "A equipe de Lucas Souza vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele. Um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz", diz o início da mensagem.

"Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma, desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes", declarou.