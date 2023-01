Jojo Todynho pega pesado na academia e desabafa: "Se não ficar Gracyanne agora, vou entregar nas mãos de Deus"

Após perder 22 kg em procedimento bariátrico, Jojo Todynho mostrou em suas redes sociais que está focada na academia

Na manhã desta segunda-feira, 30, Jojo Todynho (25) mostrou para os seguidores que segue firme e forte com a nova rotina de exercícios. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a cantora mostrou que está se adaptando ao novo estilo de vida ao pegar pesado na academia.

A cantora, que já perdeu 22 kg através do procedimento bariátrico, contou que o processo não está sendo fácil."Se tem um lugar que você é humilhado é na academia... O personal não tem um pingo de consideração com você... Vai lá, toma choppinho, enche o rabo de pão... Não estou mais sentindo as pernas... Se eu não ficar Gracyanne [Barbosa] agora, vou entregar nas mãos de Deus e dos médicos... Não queria estar passando por isso. Que humilhação", disparou.

Ainda recentemente, a ex-fazendeira fez um desabafo sincero. "Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu", disse.

Na sequência, Jojo continuou: “A evolução a gente começa a ver quando você se pesa e vê que de 159kg, hoje eu estou com 137kg, então isso é uma grande evolução. Fico muito feliz com isso, e estou em busca de uma vida melhor, saudável, incentivando as pessoas que me seguem aqui. Quando eu falo aqui que as pessoas tem que se amar da forma que são, não quer dizer que não podemos melhorar e evoluir", concluiu.

E, é claro que os seguidores elogiaram a força de vontade da artista: "Um dia os humilhados serão exaltados!! Foco nisso!", "Pra ser essa barbiezona tem seu preço Jojo kkkkk caríssima","Vai que dá!", disseram eles.

Poderosa!

Ainda na última semana, Jojo Todynho decidiu causou alvoroço na internet ao compartilhar um clique de seu pós-treino.

A morena apareceu em suas redes sociais exibindo seu corpão em uma selfie de frente ao espelho. Na academia, Jojo posou poderosa usando uma legging coladinha e um top preto, que deixou sua barriga definida à mostra."Bota um emoji aí, pra dublê da @graoficial ", brincou na legenda do clique.