Jojo Todynho não deixa barato e acaba com hater na faculdade: ''Muito feio''

Após ser criticada por colega na internet, Jojo Todynho não deixa barato e desmascara aluna pessoalmente

A cantora Jojo Todynho (26) provou mais uma vez que não deixa barato com quem mexe com ela. Nesta terça-feira, 11, a funkeira, que está cursando a faculdade de Direito, gravou stories contando sobre um episódio de "hate" que sofreu na internet envolvendo uma aluna da universidade.

"Quando saiu que eu postei meu material da faculdade, uma bonita foi lá [...] e comentou: ‘Diz ela que vai estudar na nossa faculdade e agora é fitness. Hahaha, não vai durar uma semana’", contou o que a pessoa escreveu e sua amiga acabou tirando um print para guardar a prova.

"Eu não sou de gravar nome, mas gravo fisionomia muito bem. Ainda mais se a pessoa fizer algo contra mim”, falou Jojo sobre ter visto a foto da mulher, que a abordou na faculdade: "Ela estava lá parada com um homem de moto e falou assim: ‘Oi, Jojo’. Falei: ‘conheço essa pessoa’, mas eu não lembrava. E eu disse pra ela: ‘Jojo, não. Jordana! Jojo tá em casa’. Ela riu e falou: ‘ah, eu tô torcendo muito por você’".

Foi então que a funkeira reconheceu. A moça confirmou que havia feito o comentário ofensivo e Jojo detonou a hater ali mesmo. "Eu disse: 'Bom, a faculdade não é sua, porque você falou ‘a nossa faculdade’. Outra coisa que a gente tem que ter na vida é personalidade e caráter. Se você torce contra uma pessoa ou desdenha dela, quando encontrar, não faça o que você fez, porque é muito feio'", disparou para a ofensora.

A cantora finalizou dando um conselho para as pessoas que fazem o mesmo que a aluna da faculdade: "Se você fez algum comentário contra alguém ou desdenhou de alguém no oculto ou algo do tipo, quando ver a pessoa, não finja uma coisa que não é. É feio".

Com menos 24 kg, Jojo Todynho empina novo corpaço na academia: ''Que gata''

A cantora Jojo Todynho compartilhou mais uma foto de sua rotina fitness marcando presença logo de manhã na academia. Nesta segunda-feira, 10, a funkeira, que já eliminou mais de 20 kg, surgiu exibindo seu corpaço na musculação e chamou a atenção.

Vestindo um conjuntinho colado, de cor preta e com detalhes coloridos, a famosa apareceu fazendo pose na cadeira para pernas e deu um show de beleza natural. Fazendo biquinho, ela logo aproveitou o clique fitness para mandar um recado para os fãs.

"Dica do dia: não perca paciência, perca calorias. Pqp eu só tenho caloria pra perde, a paciência já foi", comentou ela sobre sua situação.

Nos comentários, os internautas notaram a silhueta mudada da artista e enchera-na de elogios. "Que gata", disseram os seguidores. "Linda", admiraram outros. "Maravilhosa", definiram terceiros.

Veja o clique de Jojo Todynho na academia: