Jojo Todynho mostra fotos inéditas com o marido: 'Útero está coçando'

Jojo Todynho aparece com look estiloso em fotos com o marido, Lucas Souza, e cita o desejo de aumentar a família

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 17h01

A cantora Jojo Todynho curtiu o final de semana ao lado do marido, o oficial do exército Lucas Souza, e compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais. Os dois apareceram juntos e trocando um beijo em novas fotos nas redes sociais.

Nos cliques, a estrela surgiu com um conjunto de top e saia pink e posou de mãos dadas com o amado no quintal de uma casa. Na legenda, ela destacou o seu desejo de aumentar a família em breve. “Que façamos dos nossos sonhos realidade. Um dos mais desejados, que Deus nos abençoe com um baby... Útero está coçando”, disse ela.

Recentemente, Jojo contou que quer emagrecer antes de engravidar. “Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, disse ela à Vogue.

Jojo Todynho está casada há três meses com Lucas Souza. Os dois oficializaram a união em janeiro de 2022 em uma cerimônia ao ar livre em um sítio no Rio de Janeiro. O casal assumiu o romance publicamente no final de 2021.

Fotos de Jojo Todynho com o marido: