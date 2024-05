Jojo Todynho manda recado para Milton Neves após polêmica por suposta foto íntima

Após aceitar o pedido de desculpas de Milton Neves, Jojo Todynho falou novamente sobre a polêmica com o jornalista: 'Nunca'

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais na noite de terça-feira, 28, para comentar mais uma vez a respeito da polêmica envolvendo o jornalista Milton Neves. Para quem não acompanhou, nos últimos dias, o comunicador compartilhou uma suposta foto íntima da artista em seu perfil.

A imagem, no entanto, não era real e se tratava de uma montagem com o rosto de Jojo. Ela, que já revelou ter aceitado o pedido de desculpas de Milton, mandou um novo recado ao jornalista após toda a confusão.

Ao ser questionada por um internauta se processaria o profissional de comunicação, Jojo Todynho prontamente negou e explicou que tudo já foi resolvido. "Nunca, jamais! Sou fã dele", iniciou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

"Quando a Regina mandou mensagem sobre o que tinha acontecido, no dia anterior ao acontecimento, eu estava vendo o vídeo dele falando da esposa, que se dedicou mais ao trabalho, que ela foi a primeira namorada e que ele perdeu a mulher da vida dele", disse a famosa, se referindo a entrevista onde Milton Neves falou sobre a morte da esposa, Lenice Neves.

E completou: "Fiquei arrasada vendo a entrevista. Eu nem levei para o coração, tenho muito carinho e respeito pelo Milton. Um beijo para você, que papai do céu te abençõe, o que você tá passando não é fácil".

O pedido de desculpas de Milton para Jojo Todynho foi enviado através do portal LeoDias. "Se eu estivesse no ar na televisão pediria desculpas públicas. Atualmente, por depressão, perdi minha mulher, estou recluso aqui em casa, uma depressão muito grande. Mas fala para Jojo que eu pedi desculpas", declarou ele.

Jojo Todynho assusta ao levar tombo durante correria

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para dividir com os seguidores um registro da câmera de segurança instalada em seu quarto. Em seu perfil oficial no Instagram, a campeã de 'A Fazenda 12' mostrou um momento inusitado onde acabou escorregando e caiu no chão.

No registro publicado por Jojo, com a data do dia 2 de maio, ela aparece de roupão ao lado de sua amiga e nutricionista Renata Branco. Às pressas, a futura advogada se despede da mulher enquanto retira a peça do corpo e corre para outro cômodo do local.

Apesar da câmera não ter filmado o momento do escorregão, é possível perceber o tombo de Jojo Todynho. "Jordana!", reagiu a amiga da cantora, assustada com o ocorrido. Em seguida, Renata aparece caindo na risada ao notar que nada de grave havia acontecido. Confira!