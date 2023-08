Jojo Todynho lamenta perda de roupas após bariátrica: “Uma tristeza”

Jojo ainda contou para os seus seguidores que tudo que não serve mais irá para o seu bazar

Jojo Todynho, refletiu sobre as consequências da cirurgia bariátrica após receber alta, nesta quinta-feira, 10. A cantora, que tem adotado uma rotina mais saudável e fez o procedimento para auxiliar no processo de perda de peso, perdeu todo o guarda-roupa, já que, agora, precisará de roupas com um número menor.

"Estou aqui pensando e está me dando uma tristeza", admitiu a cantora. "Eu perdi meu guarda-roupa todo! Esse bazar, que eu vou fazer no final do ano, vai praticamente tudo. Vai tudo embora", continuou. Jojo ainda disse que terá que recorrer a Shein, loja chinesa de fast fashion.

“Não perdi não, eu ganhei roupas novas” e ainda brincou com a possibilidade da loja fechar uma parceria com ela para ela ganhar looks novos.

Jojo Todynho fala a respeito de sua cirurgia bariátrica

Jojo Todynho, abriu uma live nesta quinta-feira, 10, para falar sobre a sua cirurgia bariátrica, realizada nesta terça-feira, 08. Jojo abordou as polêmicas envolvendo a intervenção cirúrgica e também refletiu sobre uma das suas motivações em manter segredo.

A cantora justificou a escolha de não falar publicamente sobre o procedimento estético e alertou os seguidores sobre compartilhar tudo nas redes: "Não é porque eu sou uma pessoa pública, que tenho que vir aqui contar todos os meus passos. Já ouviram dizer que o segredo do sucesso é calar a boca?", declarou.

"Conquiste primeiro e depois você conta. Até quem está do seu lado, que tem o mesmo sangue, torce contra você. Imagine em uma rede social em que eu tenho 27 milhões de pessoas que eu não conheço. Se você vai comprar uma casa, um carro ou viajar, fique quieto", aconselhou Jojo.

Jojo Todynho recebe alta após cirurgia

Jojo Todynho já está em sua casa após passar por uma cirurgia bariátrica para ajudar em seu processo de emagrecimento. Na manhã desta quinta-feira, 10, a estrela surgiu com um sorrisão no rosto após deixar o hospital.

Antes disso, quando ainda estava no hospital, ela gravou um vídeo para agradecer pelo carinho dos fãs. “Quero agradecer a todos pelo carinho. Estou muto feliz pelas mensagens e por todo o apoio. Quando estiver mais recuperada, eu converso com vocês. Mas, de antemão, quero agradecer a todos”, disse el