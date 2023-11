Jojo Todynho fica com vergonha após ter cartão recusado: 'Caloteiro’

Jojo Todynho precisou pedir ajuda à amiga, Renata Branco, para conseguir pagar sua dívida no estabelecimento

Jojo Todynho teve seu cartão de crédito recusado, nesta quarta-feira, 1, e relatou a situação em seu Instagram, sem contar em que loja houve o "perrengue chique". A cantora informou que pediu ajuda à sua nutricionista e amiga para finalizar a compra.

"Meu cartão não passou porque a bonita passa toda hora. Parcelado a gente compra até jatinho. A Renata [Branco] está vindo aqui me salvar porque aqui não aceita Pix. O tal do perrengue chique. Dá uma vergonha que vocês não têm noção. A gente começa a se sentir caloteiro", disse.

Na sequência, Jojo filmou a chegada de Renata e aproveitou para desabafar com a amiga. "Eu estava aqui branca, da cor da Xuxa, de vergonha! Estava vendo todo mundo ir embora enquanto eu ficava... O caixa ainda ficou bloqueado, só funcionaram outros dois", disse, bem-humorada.

Em agosto, Jojo passou pela mesma situação durante suas férias em Miami. Ela compartilhou uma foto da tela com a informação "recusado".

Jojo Todynho exibe cinturinha após colocar cabelão

Jojo mostrou seus novos cabelos e acabou revelando como estão suas curvas após três meses da cirurgia bariátrica. Nesta terça-feira, 31, a famosa colocou mega hair em suas madeixas e esbanjou beleza com muito poder.

Além do cabelão, a famosa chamou a atenção ao surgir com um look colorido e de barriga de fora. Nitidamente com as curvas mais sequinhas, a futura advogada impressionou com seus resultados após passar pela cirurgia no estômago. "Quando ela coloca esse cabelo… Sai da frente, Sansão vem aí", disse a artista, que recentemente revelou que já havia cerca de 26 kg.

Jojo Todynho relata desespero após sentir fortes dores abdominais

Recentemente, Jojo Todynho teve seu sono interrompido ao sentir fortes dores abdominais. A cantora usou as redes sociais para relatar seu sofrimento durante a noite em claro, embora não tenha revelado se os sintomas estão relacionados à sua jornada de recuperação pós-cirurgia bariátrica.

Através dos stories do Instagram, a estudante de direito fez questão de detalhar sua situação: “Gente, passei mal à beça! Era uma cólica que eu realmente não sabia de onde estava saindo. Olha, eu não sabia se eu estava com cólica mesmo ou se eram gases. Era uma dor que chegava a pegar na lombar. Foi horrível”, iniciou.