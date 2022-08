Jojo Todynho faz passeio de iate e reflete sobre a vida: "Seguir em frente"

Em Ilhabela, Jojo Todynho faz passeio de iate em praia paradisíaca com o marido e reflete sobre a vida

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 13h48

Jojo Todynho (25) está aproveitando a pausa na agenda para curtir a folga em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, ao lado do marido, Lucas Souza.

A vencedora de A Fazenda publicou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira, 05, em que aparece em um passeio de iate pelas praias paradisíacas do local.

No vídeo, ela aparece usando uma saída de praia com um óculos grifado e chapéu: "É nossa obrigação seguir em frente, seja lá qual for a direção", refletiu a cantora na legenda.

Nos comentários, os internautas logo reagiram aos registros. "Você é uma inspiração Jojo", elogiaram os fãs. "Maravilhosa! Vivendo o melhor da vida", falaram outros para a famosa.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho atraiu mais olhares ao aparecer com o mesmo biquíni fio-dental em fotos ousadas feitas no banheiro.

Jojo Todynho faz passeio de iate em praia paradisíaca com o marido e reflete sobre a vida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!