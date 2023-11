Jojo Todynho faz desabafo: ‘Extremamente estressada’

Jojo Todynho perde a paciência com mensagens que recebe no direct e desabafa: ‘Já é demais’

A cantora Jojo Todynho compartilhou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 6, após ser alvo de comentários. Ela não disse nomes em seu desabafo, mas deixou claro que não quer as pessoas shippando ela com outro homem que não seja o seu namorado. Os internautas chegaram a apontar que poderia ser um desabafo sobre o ex-marido dela, Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, da Record TV.

"Vou fazer um pronunciamento básico. Há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada, que eu já falei esses dias e vou repetir: A falta de noção das pessoas. Além de me marcarem em comentários, ficam também me mandando diretos. Vocês não têm que shippar nada porque vocês não sabem o que eu passei e o que eu vivi. Ponto. Se vocês querem comprar uma imagem, isso é problema de vocês. Mas eu quando encerro um ciclo, eu sigo a minha vida, eu tomo as medidas cabíveis do jeito que tem que ser. Eu tenho uma advogada que me representa. Então eu estou aqui para pedir respeito de vocês. Eu não tenho que me pronunciar sobre fala nenhuma de Black, de isso ou aquilo. Cada um com sua consciência”, disse ela.

Então, ela contou que está com processos na justiça e não vai lidar sobre o assunto nas redes sociais. "Eu tenho uma pessoa para me representar juridicamente, que é a doutora Natália. Eu não tirei processo nenhum, eu não arquivei processo nenhum. Vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês ouvem e leem por aí. Cada um vende o que quer, para quem quer, e cada um acredita no que quer. Eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém. Se eu nunca falei nada do começo ao fim, não vai ser agora. O que eu tenho para resolver está sendo resolvido da maneira que tem que ser, na justiça, e acabou”, afirmou.

Por fim, ela pediu para que as pessoas parem de mandar direct. "Toda vez que alguém vem me mandar direct, eu bloqueio. Eu nunca enganei ninguém do jeito que eu sou. Se cada um ficar no seu quadrado, ninguém vai ouvir nada e ninguém vai tomar um Block. Quando aconteceu, quem viveu fui eu, quem sentiu fui eu. Hoje eu estou em um relacionamento, mesmo se eu não estivesse, para. Se vocês acham que a Chapeuzinho vermelho é a vilã, porque não tinha que estar na floresta, tá tudo certo. Eu não estou aqui para me fazer de vítima, tá tudo certo. Ficar me marcando e vir no meu direct já é demais. Cada um no seu quadrado e está tudo certo. O tempo é o senhor de todas as respostas. Assunto encerrado”, declarou.

Jojo Todynho surge com biquíni de fita adesiva

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao mostrar como renovou o bronzeado nesta semana. Nos stories do Instagram, a musa apareceu apenas de biquíni feito de fita adesiva ao ir em uma clínica de estética.

Nas imagens, ela surgiu com um modelito mínimo e fininho feito de fita adesiva e deixou à mostra suas curvas impecáveis.

Vale lembrar que Jojo Todynho está em processo de emagrecimento. Ela fez a cirurgia bariátrica há poucos meses e já perdeu cerca de 26 quilos. "Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 pra 119 me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás", falou ela.