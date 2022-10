Jojo Todynho fala sobre vontade de seguir carreira como atriz

Jojo Todynho quer investir na atuação e tem até feito cursos diariamente

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 15h46

A cantora Jojo Todynho (25), conhecida por hits como “Que Tiro Foi Esse”, disse que quer mais! A grande ganhadora de A Fazenda 12 está investindo na carreira de atriz, fazendo cursos de atuação diariamente.

Almejando novos horizontes como artista, ela quer fazer o trabalho dela da melhor forma possível. “Quero fazer meu trabalho com excelência e, para isso, o único caminho é foco e determinação lado a lado, com tudo o que eu puder investir para a minha qualificação profissional”, contou Jojo, para o site Splash.

Pablo Oliveira, responsável pela preparação da cantora, diz que ela já está com algumas das capacidades necessárias para a carreira começar. No curso que faz, Jojo tem desenvolvido técnicas e trabalhado com a construção de um personagem.

"A Jojo já tem uma noção e facilidade para entrega dentro das propostas feitas. Dedicação e entrega são primordiais para o trabalho em si. Ela tem muita fome de conhecimento e por isso a coisa flui de forma muito boa", contou Pablo.

Ainda de acordo com ele, Jojo é muito dedicada e respeita a profissão, buscando estudá-la. “O que é legal nesse processo é resgatar um pouco do lado mais sério, mais dramático, e tirar a Jojo da zona de conforto que ela já tem na veia. O humor é muito forte e vamos trabalhar em outros campos para que ela seja uma atriz completa. E possa dizer que, graças a Deus, ela estudou e está preparada para exercer o ofício de forma segura", explicou.

Jojo Todynho vai ingressar na faculdade

Jojo Todynho irá ingressar no próximo ano em uma faculdade de direito, segundo informações da revista Quem. Segundo a cantora, a decisão pelo curso foi feita para que pudesse discutir com "propriedade" e "pautas certas".

"Acho que tudo que é benefício para acrescentar na minha carreira é bem-vindo. Uma das coisas que eu tomei a decisão de fazer é a faculdade de Direito. Eu ia fazer Psicologia, mas depois eu faço. Acho que isso é muito bom para o crescimento, para entender cada vez mais do mercado de trabalho, saber discutir com propriedade, com pautas certas", detalhou em entrevista para a Quem.