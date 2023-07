Jojo Todynho fala sobre críticas por decoração de seu escritório: ‘Não aceito'

Jojo Todynho mandou recado para os internautas que, segundo ela, tiraram conclusões precipitadas sobre o novo cômodo de sua casa

Jojo Todynho rebateu as críticas que alguns internautas fizeram sobre a decoração de seu escritório. A cantora gravou uma sequência de Stories no Instagram, nesta quinta-feira, 27 falando sobre o espaço. Jojo montou o espaço em sua casa, para se dedicar melhor aos estudos da faculdade de Direito que cursa atualmente no Rio de Janeiro e para realizar reuniões de trabalho.

"Está um burburinho na internet, porque eu falei que montei um escritório com tiro de justiça na minha casa. O escritório para eu estudar, fazer as minhas coisas, reunião, um call, e aí uma pessoa falou para mim nos comentários [nas redes sociais], várias pessoas falaram: 'Nossa, que cafona'", contou. "Ela não viu que eu mostrei só um pedaço da parede", explicou a artista.

Jojo continuou explicando para os seguidores que o espaço ainda não estava pronto e faltava alguns detalhes. "Vou mostrar só um pouco da minha cafonice para ela, meu amor. Queria você ser cafona assim, né, bebê? Desculpa, tá? Escritório de milhões, tá?", ironizou, aos risos.

A cantora ainda explicou sobre a peça de decoração que deu o que falar: “Alí o é o tiro da justiça, é isso apenas… vocês acreditam em todas as histórias que leem por aí, eu hein”, comentou.

"Pode falar o que for: 'Ah, a Jojo é insuportável'. Mas cafona eu não aceito, tá? O escritório combina com o meu quarto. E desculpa que o meu quarto é de milhões", completou. "É aquilo, né? Você acha que o mundo gira em torno de você? Acho sim!", exclamou a cantora.

A confusão começou quando a ex-fazendeira compartilhou em seus stories detalhes do escritorio que está montando e os detalhes chamaram a atenção dos internautas, um acessório que estava na parede. Se tratava de uma réplica de uma arma de grosso calibre, com detalhes em dourado.

Os internautas não aprovaram a decoração e foram no twitter comentar sobre: “Dinheiro não compra bom gosto”, escreveu um, “Detalhe ela deve estar no máximo no segundo semestre, não tem nem por que isso”, ironizou outro, “Ela sempre fazendo apologia às armar como a boa bolsominion que é", provocou mais um.