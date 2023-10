Jojo Todynho fala sobre assédio e relata racismo: 'Acha que isso é frescura'

Jojo relatou que um idoso tentou filmar suas partes íntimas. "Tem pessoas que banalizam [...] desejo que passem por algo pior"

Jojo Todynho voltou a falar sobre o episódio de assédio que sofreu neste último sábado, 07. Logo pela manhã de domingo, 08, a funkeira se mostrou surpresa com a quantidade de mensagens que recebeu de mulheres relatando ter passado por uma situação semelhante.

Enquanto fazia compras para o Dia das Crianças, a cantora relatou que teve sua privacidade violada por um homem, que teria se aproveitado de um descuido seu para filmar suas partes íntimas:

"Eu estou chocada! O tanto de mensagem que eu recebi aqui de mulheres que passaram e tiveram o mesmo sentimento que eu tive ontem. A gente não tem paz, seja no transporte público, seja na rua, no trabalho", afirmou Jojo.

"Tem pessoas ainda que banalizam isso, acha que isso é frescura, que é bobeira. E vou falar para vocês, de coração, eu desejo que vocês passem por isso ou por algo pior. Porque só pode falar do sentimento quem já vivenciou e eu acho que o que não queremos para a gente, não queremos para ninguém", disse.

Jojo ainda refutou os comentários acusando a cantora de querer ganhar mídia ao relatar o ocorrido: "Vocês acham que eu estou querendo fama, querendo me aparecer, com algo que é tão sério?", questionou aos seguidores através dos stories.

"Eu passo diversos tipos de situações diariamente. O fato de eu ter dinheiro não me isenta de nada não. Eu sofri racismo no aeroporto em Miami", relatou a cantora, garantindo que registrou tudo, mas escolheu não publicar. "Porque eu sabia que as pessoas iam falar 'olhá lá, tá querendo aparecer, tá querendo mídia", confessou.

"Eu estava na fila da classe executiva e a mulher veio me perguntar se eu estava na fila certa. Eu não falo inglês, quem traduziu foi uma brasileira que comprou minha briga", contou. Jojo ainda disse que a situação só mudou quando sua amiga Renata chegou no local e entendeu o que estava acontecendo.

"Eu estava em choque. As coisas mudaram, deram até upgrade, foi outra história. Eu não postei. Mas eu poderia vir aqui postar. As pessoas tem a mania de menosprezar a dor do outro e falar que está querendo se aparecer. Pelo amor de Deus. O ser humano está cada dia mais doente", finalizou a cantora.

