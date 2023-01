Jojo Todynho exibe carrão de luxo avaliado em quase R$ 260 mil: "Bênçãos!"

Musa, Jojo Todynho posa para fotos e veículo de luxo chama atenção; Veja

Poderosa é ela! Jojo Todynho (25) mostrou mais uma vez que está vivendo uma das melhores fases de sua vida. Isso porque a ex-fazendeira posou de frente com um carro caríssimo nesta terça-feira, 31.

Por meio de seu Instagram oficial, a cantora compartilhou um clique de sua rotina, e surgiu de frente com seu veículo milionário. Para o look, ela escolheu um vestido longo na cor off white com recortes nas laterais e uma bolsa transversal nada básica.

A gata não poupou beleza e ostententou ao posar em suas redes sociais, ao lado de seu novo veículo, o modelo Audi A3 2022, avaliado no site oficial da marca em aproximadamente R$ 260 mil.

"Que sejamos sempre capazes de ver a grandeza das bênçãos de Deus nas nossas vidas”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs logo elogiaram a conquista da artista: "São poucos, os que conseguem enxergar os sinais de Deus", disse um; "Quanto custa essa nave azul?", questionou outro; "Maravilhosa! Tá linda Jojo", se declarou um terceiro.

Ainda na tarde de ontem, Jojo Todynho mostrou para os seguidores que segue firme e forte com a nova rotina de exercícios.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO:

Desabafo

Ainda nas últimas semanas, Jojo Todynho perdeu a paciência com os fãs que ficam pedindo dinheiro em seu perfil nas redes sociais e desabadou: "Gente, se você não trabalha, não faz nada da vida, está pegando dinheiro com agiota por quê? Tenho cara de Silvio Santos, que joga avião de dinheiro? Toda hora! Trabalhar ninguém quer, não. Eu era camelô, vendi picolé no trem, vendi bijuteria, roupa... Bora uma água para vender no sinal. Que isso? Está achando que é banco central?", afirmou ela.

E completou: "Se falar, 'me arruma 40 reais para eu comprar gelo, água e mini isopor para vender no sinal', ajudo. Agora falar que agiota está ameaçando! Quem mandou você ir com agiota? Vá para a delegacia. Pegando dinheiro emprestado sabendo que não vai poder pagar? Acorda para a sua realidade. Daí fica aqui no meu direct. Todo mundo tem problema, eu também tenho. Tenho conta para pagar, muita conta. Minha vó vai operar o olho. Vida não é fácil, não".