Jojo Todynho exalta resultados da bariátrica: “Difícil aturar essa beleza”

Cantora Jojo Todynho enaltece sua beleza e abre o coração sobre os resultados da bariátrica após causar com vestido justinho

A cantora Jojo Toddynho surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto usando um vestido justinho que realçou seu novo físico recentemente. Nesta segunda-feira, 18, a artista aproveitou a repercussão para celebrar os resultados de sua cirurgia bariátrica e enaltecer a sua própria beleza!

Através do stories do Instagram, Jojo surgiu toda maquiada nos bastidores de uma gravação: “Olha, a gata tá prontíssima”, ela iniciou a declaração enquanto se admirava na tela do celular e disparou: "Vai ficar difícil aturar essa beleza, hein? Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu estou bonita”, a cantora se exaltou.

Jojo Todynho fala sobre resultados da bariátrica - Reprodução/Instagram

Na sequência, Jojo ainda lembrou que os resultados da bariátrica levam um tempo: “Daqui a seis ou sete meses, eu vou estar irreconhecível", disse a cantora, que causou nas redes sociais ao exibir o resultado da cirurgia realizada no início de agosto deste ano. A estudante de direito posou com um vestido de tricô bem justinho para acentuar suas curvas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Vale lembrar que durante uma entrevista ao Fantástico, a cantora revelou que decidiu passar pelo procedimento depois de sua participação no Dança dos Famosos: “Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. 'Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?’", ela relatou.

Jordana ganhou notoriedade ao comentar novelas com sinceridade na web. Depois, ela se lançou na carreira de cantora com o hit ‘Que tiro foi esse?’ e participou do reality rural da Record ‘A Fazenda 12’, se consagrando como campeã da edição. Atualmente, ela divide detalhes de sua rotina nas redes sociais e é estudante de direito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho se revolta com ataque de seguidor sobre bariátrica:

Apesar de receber o apoio de seus fãs após realizar uma cirurgia bariátrica, Jojo Todynho também precisou lidar com alguns comentários indelicados sobre sua decisão. A cantora, inclusive, rebateu a alfinetada de um internauta. "Desistiu da academia?", ironizou. Sem papas na língua, a artista deu uma resposta afiada.