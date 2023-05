Jojo Todynho engana homem em situação de rua e se passa por 'Fat Family'

Homem em situação de rua confundiu Jojo Todynho com membro do 'Fat Family' e ela assumiu identidade

A cantora Jojo Todynho esbanjou simpatia e brincou com um homem em situação de rua que passava por seu carro. Isso porque ele a confundiu com uma das cantoras do grupo musical 'Fat Family' e ela confirmou a identidade.

Ela começou o vídeo contando que desfilaria no São Paulo Fashion Week e ao descer do carro, o homem disse: "Você é do Fat Family? ‘Você mora lá na Granja Viana (bairro)". Ela confirmou, cantando parte da música 'Perdi Você'.

Ele, então, contou que costumava vê-la junto com seus irmãos de binóculo no bairro de São Paulo. Vale lembrar que Jojo é do Rio de Janeiro.

A funkeira desfilou a coleção da estilista Isaac Silva, que explorou cores e diversidade. "Isaac consegue falar o que precisamos ouvir através das suas peças e pra mim é motivo de orgulho saber que ela chegou tão longe levando sempre nossa cultura, nossa raça e nosso povo junto. Foi uma honra ocupar essa passarela com o meu corpo e minha beleza... o desfile da Isaac foi uma verdadeira ocupação de alegria e amor!", escreveu ela na publicação sobre o desfile.

