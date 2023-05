Jojo Todynho é barrada após tomar decisão na carreira de advogada: “Não pode”

Estudante de direito, Jojo Todynho se frusta com conselho de advogada após tomar decisão drástica na carreira de advocacia

A cantora Jojo Todynho (26) ingressou no curso de direito no início deste ano, mas já tem muitos planos para sua carreira como advogada. Durante uma live realizada em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 17 , a funkeira revelou que já até decidiu o nome de seu escritório, mas ficou frustrada após ser barrada por sua advogada.

Jojo detalhou seu plano após a formatura no curso de direito: abrir sua própria sociedade de advogados, que teria um nome pra lá de inusitado."Um Tiro de Justiça será o nome do meu futuro escritório”, ela declarou durante a live, mas teve que mudar de ideia após receber um conselho de sua advogada, que também participava do vídeo ao vivo.

"Não pode. Não pode ter nome fantasia em escritório", a advogada disparou e explicou que Jojo não poderia usar o nome polêmico. "Não pode? Poxa...Vai ter que ser Jordana Gleise mesmo”, Jojo se contentou com seu próprio nome. Em seguida, a funkeira bateu o martelo sobre sua sociedade: “Jordana Gleise Advogados Associados", ela finalizou.

Jojo Todynho deixa cintura de fora com look ousado:

No início desta semana, Jojo Todynho gerou alvoroço nas redes sociais ao posar com um look ousado. Mais magra, a cantora, que tem uma rotina intensa de exercícios, elegeu um top cropped bege de manga comprida e decote ombro a ombro. Além disso, ela usou calça jeans clara e deixou à mostra sua cintura.

“Aceite ser simples. Compre uma Prada”, ela brincou na legenda do clique, ao posar com sua bolsa de grife. Mas o que chamou atenção dos seguidores foi a mudança no corpo de Jojo. Vários internautas aproveitaram o registro para elogiar o desempenho e o corpo da artista, que está focada em seu processo de emagrecimento.