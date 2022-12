Jojo Todynho divide opiniões na web ao surgir com look ousado: "Natal!"

A influenciadora Jojo Todynho surgiu com look recortado e deixou os fãs divididos nas redes sociais

A cantora e influenciadoraJojo Todynho (25)deixou os fãs impressionados nesta segunda-feira, 26, ao compartilhar uma foto ousada no feed de seu Instagram com o look poderoso que escolheu para usar no Natal.

Com a barriga de fora, a musa elegeu um conjunto vermelho, composto por um cropped cavado e um shorts com recortes laterais. Ao usar a peça, Jojo deixou em evidência as pernas torneadas e o corpão definido.

Nos comentários, os admiradores deixaram muitas mensagens elogiando a a ex-fazendeira. "Maravilhosa", comentou um. "Perfeita", comentou outro. Por outro lado, houve também quem não aprovou o visual.

"Mulher esfuma um pouco essa sobrancelha , tu ta linda só precisa mudar o tom do corretivo q tu usa", declarou um. "A cor da sobrancelha tá bonita, mas ela esqueceu de esfumar o corretivo msm", opinou outro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO:

Após tomar decisão radical Jojo Todynho reaparece nas redes sociais

No último sábado, 24, a cantora Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao reaparecer na web, após passar um período afastada das redes.

“Natal é casa de vovó, tradição né?! Estou muito feliz de ficar com a minha família, presente para todo mundo. Um presente especial vai para uma pessoa que virou muito a minha parceira pra vida e cuida muito da minha vó. Eu estou mais ansiosa do que a minha tia que já sabe. Quero deseja um feliz natal. Obrigada pelo carinho. Eu estou um pouco afastada, mas está tudo no controle. Logo logo eu volto”, disse ela.