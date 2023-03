Jojo Todynho distribui presentes e colegas da faculdade reagem: “Humilde demais”

Matriculada no curso de direito, Jojo Todynho decidiu presentear todos os colegas de classe

Aluna exemplar! Jojo Todynho (26) deu início a faculdade de direito nesta semana e fez questão de mostrar sua nova rotina pelas redes sociais. Seus colegas de classe também estão animados com a novidade e compartilharam um presente inusitado que receberam da cantora durante a aula da última quinta-feira, 9.

No intervalo, Jojo Todynho distribuiu pacotes de amendoim para todos os alunos de sua sala. Um colega de classe registrou tudo em seu stories e elogiou a atitude da cantora, que estuda no período noturno: "Simplesmente Jojo Todynho na minha sala. Abraço! Comprou amendoim para todo mundo!", ele escreveu.

Mas os elogios não pararam por aí! O colega ainda destacou que Jojo deu sentido ao seu meme: “Humildade eu não preciso nem falar porque transparece no meu rosto”, e exaltou a atitude: "Simplesmente virei fã, humildade demais! Ela deu o cartão na mão de um aluno com senha e tudo e pediu para ele comprar", explicou.

COMPROU AMENDOIM PRA SALA TODA KKKKKKKKKKKKKK GRAÇAS A DEUS EU ATRASEI MATÉRIA https://t.co/IMyUJ3lrqbpic.twitter.com/09TIILmOF8 — MENGO RESENHA 🔴⚫️ (@mengoresenha) March 9, 2023

Matriculada no curso de direito, a cantora já avisou que a Dra. Jordana Tody vem aí! Com uma publicação nas redes sociais, Todynho, que divide todos os detalhes da vida universitária com seus fãs, vibrou com a conquista.

Jojo Todynho celebra amizade com colegas da faculdade:

Jojo Todynho está realizada com a vida universitária! Na noite da última quarta-feira, 08, a cantora causou um alvoroço durante o intervalo ao socializar com os alunos para fazer novas amizades do curso de direito em sua primeira semana de aula e registrou tudo em suas redes sociais.

No banheiro, acompanhada das colegas de classe, Jojo declarou que uma união foi firmada: "Ó, já fiz novas amizades" e mostrou as amigas. Depois, ela ainda declarou que a aliança é pra valer: "O nome da nossa turma é turma do barulho, hein?! Esqueça tudo!", avisou ela, que deu risada enquanto se divertia com as universitárias.