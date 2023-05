Jojo Todynho deixa web chocada ao mostrar apresentação de trabalho: ‘Doutora’

Cantora Jojo Todynho abre live durante apresentação de trabalho na faculdade e faz discurso

Nesta sexta-feira, 12, a cantora Jojo Todynho (26) decidiu abrir uma live em suas redes sociais no meio de sua aula no curso de Direito, na universidade, para mostrar sua apresentação de um seminário. Ainda no primeiro semestre, a artista apareceu bastante confiante enquanto falava com a classe sobre sua decisão de estudar.

“Eu decidi fazer o Direito pra lutar a favor das mulheres, embora a gente não seja uma classe unida. Eu tenho esse dever em sociedade. A gente tem que quebrar essa questão da rivalidade feminina, que mulher tem que competir com mulher, que uma é melhor do que a outra… Não existe isso. Cada uma tem a sua beleza, sua personalidade e seu espaço”, começou a cantora, durante a live eita em seu perfil oficial no Instagram.

“Meninos, toda vez que vocês virem as mulheres em algum momento de vulnerabilidade, tem que se meter sim", pediu Jojo. Um colega do grupo da artista ainda aproveitou para acrescentar: "Essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher…”

“Eu meto a panela e tudo. Pá!”, brincou Jojo, fazendo com que todos caíssem na gargalhada. “Poder contribuir na lei e na sociedade de uma forma que as pessoas conheçam doutora Jordana Tody. Tô ansiosa, mas eu quero fazer umas pós em algumas coisas. Eu queria mesmo era ser militar quando eu era novinha, mas eu não tenho coragem. Quem vai me respeitar numa blitz? Ninguém. Daí eu fui ficar famosa… Agora eu quero ser doutora”, finalizou a cantora.

🚨FAMOSOS: Jojo Todynho abre live em seu instagram para mostrar a apresentação do seu seminário e impressiona a web. pic.twitter.com/dCUDO3WChi — CHOQUEI (@choquei) May 12, 2023

