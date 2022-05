Jojo Todynho conta quanto quer emagrecer antes de engravidar

Jojo Todynho revela projeto para perder peso nos próximos meses em busca do sonho de ser mãe

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 10h03

A cantora Jojo Todynho (25) quer ter filhos em breve e decidiu que quer perder alguns quilos antes de engravidar. A estrela revelou que quer eliminar 40 quilos nos próximos meses e vai mostrar o processo nas redes sociais.

“Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, disse ela à Vogue.

Inclusive, Jojo quer abordar outros assuntos em seus vídeos. “Por lá, também vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, completou.

Jojo Todynho está casada há três meses com Lucas Souza. Os dois oficializaram a união em janeiro de 2022 em uma cerimônia ao ar livre em um sítio no Rio de Janeiro. O casal assumiu o romance publicamente no final de 2021.

Jojo Todynho manda recado para os fãs

Jojo Todynho faz parte do time de participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e defendeu que todo mundo pode dançar. No último final de semana, ela deu um recado para os telespectadores.

"Não existe peso, existe arte. Se tem arte, a gente faz, a gente mostra a nossa capacidade. A gente tem que acabar com esse tabu e quebrar esse preconceito, das pessoas entenderem que a gente é do jeito que a gente é. Se a gente puder melhorar, a gente melhora. Mas a gente não pode se diminuir jamais pra caber em ninguém e em lugar nenhum", disse ela.