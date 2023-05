Jojo Todynho conquista primeiro emprego na advocacia: “Tô em outro patamar”

A estagiária chegou! Jojo Todynho anuncia que vai trabalhar com juíza famosa e revela planos para o futuro profissional

A cantora Jojo Todynho (26) está de emprego novo! Na última quarta-feira, 17, a artista fez uma live em seu Instagram acompanhada de sua advogada e revelou vários detalhes de sua nova profissão, inclusive, ela celebrou uma mega conquista. É que a estudante de direito vai estagiar com uma juíza conceituada no Rio de Janeiro.

Durante o vídeo ao vivo, Jojo não fez mistério e revelou a novidade: "Vou ter que correr lá no Village Mall e comprar aquele look de milhões, porque pasmem: eu vou estagiar com uma das melhores juízas, dra. Tula Mello. Que isso? Eu tô em outro patamar", a cantora contou que já está preparando seu closet para sua nova empreitada profissional.

Na sequência, Jojo, que começou a faculdade de direito no início deste ano, revelou que já tem grandes planos para seguir sua carreira na advocacia. É que além de se tornar advogada, a cantora também quer ser delegada chefe: "Futura advogada e delegada chefe da DEAM [Delegacia de Atendimento à Mulher], esse é o meu objetivo", ela contou animada.

Jojo Todynho é barrada após tomar decisão na carreira de advogada:

Ainda durante a live realizada em seu perfil oficial do Instagram na última quarta-feira, 17 , a Jojo detalhou seu plano após a formatura no curso de direito: abrir sua própria sociedade de advogados, que teria um nome pra lá de inusitado."Um Tiro de Justiça será o nome do meu futuro escritório”, ela declarou.

Mas a cantora teve que mudar de ideia após receber um conselho de sua advogada, que também participava do vídeo ao vivo: "Não pode. Não pode ter nome fantasia em escritório", a advogada disparou e explicou que Jojo não poderia usar o nome polêmico. "Não pode? Poxa”, a cantora se frustrou, mas definiu o novo nome de sua sociedade de advogados.