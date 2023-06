Jojo Todynho confessa verdadeira motivação para emagrecer: “Não conseguia fazer”

Cantora Jojo Todynho se revolta com críticas sobre seu corpo e revela o real motivo pelo qual decidiu emagrecer

A cantora Jojo Todynho decidiu soltar o verbo em suas redes sociais nesta sexta-feira, 02! Revoltada com algumas críticas, a influenciadora desabafou sobre as comparações com seu corpo e também aproveitou para revelar o momento exato em que resolveu focar em seu emagrecimento.

O assunto veio à tona depois que Jojo viu uma montagem que comparava uma foto de antes e depois. Só que o registro antigo era do treino do dia anterior. Indignada, ela mandou um recado: “As pessoas se acham no direito de falar o que querem, te julgar. Então eu não tenho que mostrar nada aqui”, a cantora que ficou conhecida pelo hit ‘Que tiro foi esse’ disparou.

“Eu tenho que mostrar a evolução para o doutor quando vou me consultar e pronto, não estou pedindo para verem diferença se eu estou magra ou gorda. Isso não cabe a vocês”, a cantora desabafou sobre as comparações. Em seguida, ela ainda desmentiu os boatos de que teria decidido emagrecer após o divórcio com o ex-militar Lucas Souza, com quem foi casada entre janeiro e novembro de 2022.

O verdadeiro divisor de águas na vida de Jojo foi sua participação no ‘Dança dos Famosos’ no programa da Globo, ‘Domingão com Hulk’, no ano passado: “Eu saí de lá determinada em fazer a bariátrica pois tinham passos que eu não conseguia fazer”, contou. “As pessoas gostam de tirar o mérito e descredibilizar as pessoas e achar que por conta de uma situação eu estou focada”, ela desabafou.

Desde que iniciou o seu proceso de emagrecimento, a funkeira já perdeu cerca de 24 kgs, e sempre compartilha sua evolução nas redes sociais para inspirar outras pessoas.

Na noite da última quinta-feira, 01, Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao surgir com um vestidinho branco nas redes sociais. Com a cinturinha marcada, a estudante de direito roubou a cena com um look belíssimo e ainda fez uma reflexão na legenda do clique: “Ser mulher e ter mulher custa caro, nos valorizem. ", ela disparou