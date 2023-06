Jojo Todynho compra bolsa caríssima e tamanho chama a atenção

Jojo Todynho exibe aquisição luxuosa, mas fãs ficam assustados ao verem o tamanho do acessório

A influenciadora digital Jojo Todynho (26) virou o centro das atenções na noite da última quarta-feira, 31, ao compartilhar por meio dos Stories do Instagram, a sua mais nova aquisição. Acontece que a estudante de Direito, realizou mais um sonho ao comprar uma bolsa de luxo, avaliada em R$ R$7.443,00 reais, no site oficial da marca.

Entretanto, além do valor, o que também chamou a atenção dos seguidores foi o tamanho do acessório que mal cabe um celular. A bolsa escolhida para sua coleção, foi uma Prada mini triangular dourada, que não sai por menos de €1,400 euros.

"Gente, conseguiram igualzinha pra mim. Já estava pegando essa aqui [ Jojo mostra outra opção de bolsa], mas essa [bolsa dourada] é especial. Vou levar", declarou a apresentadora toda orgulhosa, após conseguir a última peça de loja.

Nas últimas semanas, Jordana dividiu mais uma conquista que alcançou com muito esforço e trabalho. O sonho realizado se trata de uma Land Rover Discovery 2023, avaliado em $730.950,00. "Primeiro conquista e depois conta. Nunca foi e nunca será fácil, mas com Deus a frente, nada nem ninguém consegue parar um vencedor", comemorou.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Mais magra, Jojo Todynho dá show de beleza ao posar em selfie no elevador

Mais magra,Jojo Todynho fez questão de dividir com os seguidores uma foto do look escolhido para resolver os compromissos do dia e chamou a atenção! Por meio de seu perfil no Instagram, Jordana compartilhou uma selfie no espelho do elevador e deixou os fãs de queixo caído ao mostrar a silhueta sequinha. "Para dias bons, sorrisos. Para dias ruins, paciência. E para todos os dias, fé!", refletiu na legenda da postagem.

Para comparecer nas gravações da Globo, a cantora elegeu um conjuntinho super estiloso e atemporal, composto por uma camiseta amarrada com um nó na cintura que deixou a barriga definida em evidência e calça azul no modelo wide leg que deu um ar fashionista para a produção.